Klint Kubiak cree que no es lo ideal que un QB novato sea titular de inicio con los Raiders

ARCHIVO - Fernando Mendoza, quarterback de Indiana, habla en conferencia de prensa en el NFL Combine, evento que reúne a los cazatalentos de la liga con los principales prospectos colegiales, el 27 de febrero de 2026, en Indianápolis. (AP Foto/Julio Cortez, Archivo) AP

Todo apunta a que los Raiders van a elegir al ganador del Trofeo Heisman con la primera selección global del draft de la NFL el próximo mes. Mendoza llevó a Indiana a su primer campeonato nacional y se convirtió en el claro favorito para ser elegido primero.

“Idealmente, no quieres que sea titular desde el primer día. Te encantaría que pudiera aprender detrás de alguien. Eso sería en un mundo perfecto. No siempre sale así. A veces tienen que jugar desde el primer día y nuestro trabajo como entrenadores es prepararlos para salir a jugar. Creo que ayuda al jugador si puede sentarse detrás de un adulto maduro y ver cómo dirige el equipo”, dijo Kubiak el martes en el marco de la reunión de dueños de la NFL.

Aidan O’Connell es el único otro quarterback que tienen actualmente los Raiders después de que el equipo traspasó a Geno Smith y Kenny Pickett. Kirk Cousins, Jimmy Garoppolo y Russell Wilson están entre los veteranos que siguen sin firmar con algún equipo.

Kubiak, quien fue el coordinador ofensivo del campeón del Super Bowl Seattle, reemplazó a Pete Carroll y busca reconstruir una franquicia que no gana un partido de playoffs desde el juego por el campeonato de la Conferencia Americana tras la temporada 2002.

“Es campeón nacional, es un ganador. Es rápido. Es inteligente”, comentó Kubiak sobre Mendoza.

Del lado defensivo, los Raiders todavía cuentan con el cazamariscales Maxx Crosby, cinco veces seleccionado al Juego de Estrellas, después de que su traspaso a Baltimore fue anulado porque no superó el examen físico.

Kubiak señaló que sonrió cuando el gerente general John Spytek le dio la noticia sobre el acuerdo cancelado.

“Recuperamos a Maxx. ¿Me estás tomando el pelo? Eso es genial. Nuestro equipo acaba de mejorar”, añadió Kubiak.

Crosby regresó al día siguiente a las instalaciones del equipo para rehabilitarse la rodilla y Kubiak lo ve con bastante frecuencia.

“Estamos contentos de tener a Maxx de vuelta en el equipo. Es el mejor jugador de nuestra defensiva. Va a ser un líder en nuestro equipo y un tipo con el que contamos para ganar muchos partidos”, afirmó Kubiak.

El entrenador de los Ravens, Jesse Minter, dijo que el equipo estaba entusiasmado por sumar a Crosby y decepcionado de que el acuerdo se viniera abajo. Baltimore reaccionó rápido y firmó al cazamariscales Trey Hendrickson, All-Pro de 2024.

“Mucho respeto por Maxx. Muchísimo respeto por él como jugador y por los Raiders como organización”, expresó Minter.

El equipo de Geno

El entrenador de los Jets, Aaron Glenn, tiene grandes expectativas con Smith, quien tuvo muchas dificultades en una temporada con los Raiders tras reunirse con Carroll.

Smith, de 35 años, lideró la NFL con 17 intercepciones y tuvo marca de 2-13 en Las Vegas la temporada pasada. Fue al Juego de Estrellas en Seattle en 2022 y 2023 después de reemplazar a Wilson.

“Simplemente siento que él es el tipo que nos va a llevar a la tierra prometida”, expresó Glenn.

Los Jets tienen la racha activa más larga sin playoffs en la NFL, con 15 temporadas.

El regreso de Deshaun

Los Browns le están dando a Deshaun Watson la oportunidad de competir por el puesto de titular junto con Shedeur Sanders y Dillon Gabriel, con la esperanza de que pueda ser el próximo quarterback en protagonizar un giro dramático.

Sam Darnold pasó de ser descartado a llevar a los Seahawks a un título de Super Bowl.

“Hay muchos quarterbacks que — parece ser como el tema en la NFL — o empezaron o no empezaron bien y luego llevan a su equipo a un campeonato de Super Bowl, ¿no? Y qué gran historia es esa para Sam Darnold. Deshaun empezó genial, y el año antes de que lo firmáramos, estaba calificado como el segundo mejor quarterback de la NFL. Y luego la suspensión y las lesiones y todo eso se fue acumulando. ¿Puede volver de eso? Sin duda tuvo la capacidad en algún momento, y somos cautelosamente optimistas. Pero ya veremos”, dijo el dueño de los Browns, Jimmy Haslam, a los reporteros.

Watson entra en la última temporada de un contrato totalmente garantizado de cinco años y 230 millones de dólares que ha sido un desastre para la organización. Ha sido titular en apenas 19 partidos, con marca de 9-10. Watson no juega desde 2024 tras romperse dos veces el tendón de Aquiles derecho.

El nuevo entrenador de los Browns, Todd Monken, dijo que no planea repartir las repeticiones de práctica de manera equitativa, pero que eso cambiará a diario según el rendimiento. Eso significa que Sanders, quien terminó la temporada pasada como titular, podría arrancar con la mayor cantidad. Monken dijo que Sanders ha estado en el edificio con bastante frecuencia durante la pretemporada.

Payton no ve jugadores NFL en el Flag Football

Incluyan al entrenador de los Broncos, Sean Payton, entre quienes no creen que se necesiten jugadores de la NFL en el roster masculino de flag football del equipo de Estados Unidos.

“Me sorprenderá si hay un solo jugador de la NFL en ese roster”, dijo Payton.

Él dirigió a uno de los dos equipos que terminaron 0-3 en un torneo todos contra todos frente a la selección nacional masculina el 21 de marzo.

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FUENTE: AP