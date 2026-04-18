Kirby permite una carrera en poco más de 5 entradas; Raley pega jonrón y Marineros vencen a Rangers

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El abridor de los Marineros de Seattle George Kirby lanza en la segunda entrada ante los Rangers de Texas el sábado 18 de abril del 2026. (AP Foto/Lindsey Wasson) AP

Kirby (3-2) ha dominado a Texas a lo largo de su carrera, al permitir apenas 10 carreras limpias en 68 2/3 episodios. Se mantuvo fino el sábado, al ceder siete hits, ponchar a cinco y otorgar dos bases por bolas.

Kirby recibió atención del personal de preparación física del equipo en la cuarta entrada, después de un sencillo de Josh Jung que se desvió tras golpear al derecho. Jung también le conectó un jonrón solitario a Kirby en la sexta.

Raley le dio a los Marineros ventaja de 4-1 en la sexta entrada con un jonrón solitario ante el abridor de Texas Nathan Eovaldi (2-3). La pelota recorrió 381 pies para que Riley superara su total de cuadrangulares de toda la campaña anterior (cuatro).

Seattle tomó ventaja de 3-0 en la cuarta tras un error de tiro del segunda base dominicano de los Rangers, Ezequiel Duran. En un rodado lento hacia la segunda de Raley con un corredor en primera, Duran elevó demasiado su tiro a la segunda base, lo que permitió que ambos corredores avanzaran a posición de anotar. Dominic Canzone impulsó a los dos con un sencillo.

Cole Young añadió un sencillo de dos carreras en la octava.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP