Kings traerán de vuelta al entrenador Doug Christie para una temporada completa

Compartir en:









Doug Christie, entrenador principal de los Kings de Sacramento, hace gestos durante la primera mitad de un juego de baloncesto de la NBA contra los Warriors de Golden State, el martes 7 de abril de 2026, en San Francisco. (Foto AP/Godofredo A. Vásquez) AP

Una persona familiarizada con la decisión indicó el domingo que Christie volverá la próxima temporada para el segundo año de un contrato que también incluye una opción del equipo para 2027-28. La persona habló con AP bajo condición de anonimato porque el equipo no había anunciado la decisión, que The Athletic informó primero.

Christie fue contratado inicialmente de manera interina después de que Mike Brown fuera despedido al inicio de la temporada 2024-25. Sacramento tuvo marca de 27-24 el resto de la campaña antes de quedar eliminado en el torneo de play-in.

Los Kings contrataron a Scott Perry como gerente general después de la temporada pasada y tomaron la decisión de mantener a Christie. Esta temporada no salió ni de cerca igual de bien, ya que las lesiones de veteranos clave como Domantas Sabonis, Zach LaVine, Keegan Murray y DeAndre Hunter descarrilaron la campaña casi desde el comienzo.

Sacramento tenía el peor récord de la liga, 12-46, a mediados de febrero tras una racha de 16 derrotas consecutivas. El equipo mostró algo de vida al final de la temporada, con marca de 10-13 de cara al final de temporada del domingo, en un tramo que podría perjudicar en la lotería del draft. Los Kings actualmente están empatados con Utah con el cuarto peor récord de la liga.

Las 59 derrotas de Sacramento de cara al último partido en Portland están empatadas como la segunda mayor cifra en la historia de la franquicia, detrás de las 65 que el equipo tuvo en 2008-09. Los Kings han recibido aportes sólidos de los novatos Nique Clifford, Maxime Raynaud y Dylan Cardwell, pero esperan tener buena fortuna en la lotería para encontrar a un jugador alrededor del cual construir después de que el equipo traspasara a la estrella De'Aaron Fox la temporada pasada.

Los Kings han llegado a los playoffs apenas una vez en las últimas 20 temporadas, al perder en la primera ronda ante Golden State en 2023, en la primera temporada de Brown como entrenador.

Sacramento tiene el cuarto peor récord en la NBA desde que Vivek Ranadive asumió como propietario en 2013. El equipo ha tenido cinco máximos ejecutivos y nueve entrenadores principales —incluidos interinos— en ese lapso. ___ Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP