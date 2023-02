Kim Petras charla sobre comunidad trans previo a los Grammy

Associated Press

Inspirada en la actitud irreverente de su dueto nominado al Grammy, “Unholy”, que ella y Sam Smith presentarán en la premiación de este fin de semana, Petras decidió adentrarse en las aguas del lenguaje religioso y sus temas al trabajar con Martin para componer “If Jesus Was a Rockstar”.

“Nunca tuve la oportunidad de conocer acerca de la espiritualidad o de ser aceptada por Dios. Para mí es como mitología. Para mí es como un cuento de hadas o cualquier otra historia”, dijo durante una entrevista reciente con The Associated Press.

Aunque ha hecho música por más de una década, el ascenso de Petras a la fama no ocurrió de un día para otro. Y aunque está agradecida por su éxito, reconoce que este nivel de celebridad la hacen a ella y a su música más vulnerables ante las críticas.

“Ahora es más serio. Es más como que ahora la gente realmente está viendo, y realmente hay muchos ojos ahí que quizá no son mis fans, que quizá no son tan amables conmigo”, dijo. “Pero siento que, ya que he estado construyendo firmemente, puedo manejarlo”.