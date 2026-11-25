En esta fotografía facilitada por el gobierno de Corea del Norte, el gobernante Kim Jong Un (a la izquierda) inspecciona lo que, según se afirma, es una instalación para la producción de material nuclear apto para armas, el lunes 25 de noviembre de 2026, en una ubicación no revelada de Corea del Norte. (Agencia Central de Noticias de Corea/Korea News Service vía AP) AP

La declaración de Kim deja ver que no renunciará a su programa nuclear —en constante desarrollo y pilar fundamental de su gobierno autoritario— y que tiene el firme propósito de reforzar el estatus de su país como potencia atómica.

La Agencia Central de Noticias de Corea (KCNA), el medio oficial del gobierno norcoreano, informó el jueves que Kim inspeccionó dos fábricas de producción de materiales nucleares, una de ellas recién inaugurada y la otra en proceso de ampliación. Fotos de KCNA mostraron a Kim y a altos mandos militares caminando entre densas hileras de lo que parecían ser centrifugadoras utilizadas para producir uranio apto para armas, y recorriendo salas en las que se exhibía lo que se cree son ojivas. Algunas de las imágenes estaban borrosas.

KCNA indicó que Kim también visitó el miércoles una base de producción de equipos de energía atómica y un instituto de investigación nuclear.

En contadas ocasiones, Corea del Norte ha dado a conocer un sitio de enriquecimiento de uranio desde que mostró uno en su principal complejo nuclear de Yongbyon a académicos estadounidenses, que lo visitaron en 2010. El gobierno norcoreano no indicó dónde se encuentran las fábricas de producción de materiales nucleares que Kim visitó esta semana. En junio, cuando Pyongyang divulgó partes de un sitio de enriquecimiento de uranio al informar sobre la visita de Kim allí, expertos externos evaluaron que probablemente se trataba de una instalación adicional de enriquecimiento de uranio que se sospechaba que los norcoreanos estaban construyendo en Yongbyon.

Kim dijo que su más reciente visita de inspección forma parte de los empeños por fortalecer las capacidades defensivas de Corea del Norte frente “a la amenaza nuclear inestable que se crea a todo momento en la región de la Península Coreana”, según la agencia. Acusó a Estados Unidos de incitar a sus aliados regionales a disponer de submarinos de propulsión nuclear y de comprometerse a compartir con ellos sus armas atómicas, agregó.

De acuerdo con KCNA, el mandatario ratificó que “son irrevocables la justeza y la sustancialidad de nuestra posesión de armas nucleares y la tendencia al aumento cuantitativo y cualitativo de nuestra capacidad nuclear”.

Kim también pidió un mayor desarrollo de las armas atómicas tácticas de bajo rendimiento del país, al sostener que el despliegue de ese tipo de armas en múltiples ámbitos para diversas misiones es crucial dada la “realidad inevitable” de Corea del Norte de enfrentar en la frontera “cara a cara con el país enemigo más peligroso", en referencia a Corea del Sur.

En los últimos años, Kim ha acelerado la expansión de su programa nuclear militar desde que su diplomacia de alto nivel con Trump se vino abajo en 2019. También ha reorientado el enfoque de su política exterior hacia el fortalecimiento de los lazos con los aliados de la era de la Guerra Fría, Moscú y Beijing, con el objetivo de afianzar su posición regional mientras se esmera en establecer a Corea del Norte en el ámbito de las potencias nucleares.

Trump reiteró su deseo de restablecer la diplomacia con Kim mientras visitaba China la semana pasada para la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC, por sus siglas en inglés). Pero no se concretó una reunión entre ambos, ya que el gobierno norcoreano no respondió públicamente al acercamiento de Trump.

En una entrevista con el New York Post esta semana, Trump desestimó el planteamiento de que Kim hubiera rechazado su intento de contactarlo, diciendo: “No, no lo ignoró. Ustedes saben, allí tuvimos a muchos gobernantes… Habrá un momento en que nos reunamos… Simplemente no era realmente el momento adecuado. Fueron dos días muy ajetreados”.

Trump también aseguró que podría reactivar la diplomacia con Kim en cualquier momento, reiniciando el intercambio de cartas que mantuvieron durante su primer mandato, aunque reconoció que ambos gobernantes no habían intercambiado correspondencia “recientemente”.

Kim ha dicho previamente que podría volver a las conversaciones si Estados Unidos abandona su "política hostil" contra su país y respeta lo que él llama el estatus de Corea del Norte como Estado nuclear. Algunos expertos dicen que Kim intenta obtener reconocimiento internacional como Estado nuclear para poder exigir el levantamiento de las sanciones internacionales.

El director general del Organismo Internacional de Energía Atómica, Rafael Grossi, evaluó la semana pasada que Corea del Norte ha estado ampliando su instalación original de enriquecimiento de uranio en su principal complejo nuclear de Yongbyon, y calificó la medida como “motivo de seria preocupación”.

Las armas nucleares pueden construirse utilizando uranio altamente enriquecido o plutonio apto para armas, y Pyongyang tiene en Yongbyon instalaciones para producir ambos. El año pasado, el ministro de Unificación de Corea del Sur, Chung Dong-young, indicó que Corea del Norte operaba cuatro instalaciones de enriquecimiento de uranio y que funcionaban todos los días.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP