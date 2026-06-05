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Kim Jong Un muestra nuevo buque de guerra días antes de visita de presidente chino a Norcorea

SEÚL, Corea del Sur (AP) — El mandatario norcoreano Kim Jong Un observó pruebas en el mar de un nuevo buque de guerra que fue reparado tras un lanzamiento fallido el año pasado, y prometió acelerar los planes para construir una Armada con capacidad nuclear, informó el sábado la prensa estatal.

Esta foto facilitada por el gobierno norcoreano muestra su destructor Kang Kon durante las pruebas de mar en un lugar no revelado de Corea del Norte, el jueves 4 de junio de 2026. A los periodistas independientes no se les permitió cubrir el evento que se muestra en esta imagen. El contenido de esta imagen es tal como se proporcionó y no puede verificarse de forma independiente. La marca de agua en coreano que aparece en la imagen dice ACNC, abreviatura de Agencia Central de Noticias de Corea. (Agencia Central de Noticias de Corea/Servicio de Noticias de Corea vía AP)
Esta foto facilitada por el gobierno norcoreano muestra su destructor Kang Kon durante las pruebas de mar en un lugar no revelado de Corea del Norte, el jueves 4 de junio de 2026. A los periodistas independientes no se les permitió cubrir el evento que se muestra en esta imagen. El contenido de esta imagen es tal como se proporcionó y no puede verificarse de forma independiente. La marca de agua en coreano que aparece en la imagen dice ACNC, abreviatura de Agencia Central de Noticias de Corea. (Agencia Central de Noticias de Corea/Servicio de Noticias de Corea vía AP) AP

La Agencia Central de Noticias de Corea (ACNC), el medio oficial de Corea del Norte, informó que Kim visitó el jueves el destructor Kang Kon, de 5.000 toneladas, mientras se sometía a pruebas de capacidad. Las fotos difundidas por la agencia lo mostraron acompañado por su cada vez más visible hija adolescente, que se cree se llama Kim Ju Ae y quien según funcionarios surcoreanos podría estar siendo preparada como su sucesora.

Kim Jong Un pidió “desarrollar rápidamente” fuerzas navales capaces de desempeñar un papel mayor en la disuasión nuclear del país y de asestar “un golpe mortal al enemigo en cualquier momento bajo el agua o sobre el agua”, reportó la ACNC.

La agencia no reportó comentarios directos de Kim sobre Washington o Seúl.

El reporte se difundió un día después de que la prensa estatal norcoreana y china confirmara que el presidente chino Xi Jinping visitará Corea del Norte el lunes, la señal más reciente de los esfuerzos de Beijing por reforzar los lazos con su vecino. En los últimos años, Kim ha priorizado las relaciones con Rusia, en particular con el envío de tropas y equipo militar para apoyarla en la guerra con Ucrania.

El Kang Kon es el segundo de dos destructores que Corea del Norte presentó el año pasado. La prensa estatal afirmó que los buques están diseñados para transportar una variedad de sistemas de armas, incluidos armamentos antiaéreos y antibuque, así como misiles balísticos y de crucero con capacidad nuclear, aunque algunos expertos han puesto en duda su eficacia en servicio activo.

El Kang Kon resultó dañado durante una ceremonia de botadura en mayo del año pasado en el puerto nororiental de Chongjin, lo que provocó una reacción furiosa de Kim, quien calificó el fracaso de “criminal”. Corea del Norte dijo que el Kang Kon fue botado de nuevo en junio tras ser reparado, pero expertos externos han cuestionado si el buque es plenamente operativo.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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