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Khalil Watson impulsa 3 carreras y los Guardianes vencen 4-3 a los Medias Blancas

CHICAGO (AP) — Khalil Watson conectó un sencillo que impulsó la carrera de la ventaja en la 10ma entrada para su tercera carrera impulsada del día, y los Guardianes de Cleveland sobrevivieron a un derrumbe en la 9na para vencer 4-3 a los Medias Blancas de Chicago el miércoles.

Kahlil Watson, de los Guardianes de Cleveland, corre a primera base después de batear un sencillo productor de dos carreras durante la sexta entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas contra los Medias Blancas de Chicago, el miércoles 24 de junio de 2026. (AP Foto/Matt Marton)
Kahlil Watson, de los Guardianes de Cleveland, corre a primera base después de batear un sencillo productor de dos carreras durante la sexta entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas contra los Medias Blancas de Chicago, el miércoles 24 de junio de 2026. (AP Foto/Matt Marton) AP

En un juego cuyo inicio se retrasó por lluvia durante 2 horas y 40 minutos, Watson pegó un sencillo al jardín izquierdo ante Grant Taylor (2-1) para que anotara desde tercera el corredor automático Petey Halpin y ayudar a Cleveland a empatar con Chicago en el liderato de la División Central de la Liga Americana.

Braden Montgomery y Randal Grichuk conectaron jonrones ante el líder de salvamentos en las Grandes Ligas, Cade Smith, con dos outs en la novena para empatar el juego para Chicago. Smith ha sufrido dos de sus tres salvamentos desperdiciados esta temporada en esta serie.

Shawn Armstrong (2-1) consiguió el último out de la novena y salió de un atolladero con las bases llenas en la décima.

El abridor de los Guardianes, Tanner Bibee, lanzó seis entradas en blanco, dispersando tres imparables para extender a 15 su racha de entradas sin permitir carrera contra los Medias Blancas.

Watson, quien conectó el primer jonrón de su carrera la noche del martes, abrió la pizarra en la sexta con un sencillo de dos carreras con las bases llenas ante Erick Fedde.

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