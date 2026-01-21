americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Keys, la campeona defensora, avanza a 3ra ronda del Abierto de Australia; Pegula también clasifica

MELBOURNE (AP) — La campeona defensora Madison Keys sobrevivió a un duro desafío en el segundo set y superó el jueves a su compatriota estadounidense Ashlyn Krueger por 6-1, 7-5 para alcanzar la tercera ronda del Abierto de Australia.

La estadounidense Madison Keys hace una devolución a su compatriota Ashlyn Krueger durante la segunda ronda del Abierto de Australia, el jueves 22 de enero de 2026 (AP Foto/Asanka Brendon Ratnayake)
La estadounidense Madison Keys hace una devolución a su compatriota Ashlyn Krueger durante la segunda ronda del Abierto de Australia, el jueves 22 de enero de 2026 (AP Foto/Asanka Brendon Ratnayake) AP

Después de arrasar en el primer set, Keys, novena cabeza de serie, se quedó atrás por 5-2 en el segundo, pero se recuperó para lograr la victoria en la John Cain Arena.

En otro partido disputado temprano entre dos estadounidenses, Jessica Pegula, sexta cabeza de serie, derrotó a McCartney Kessler por 6-0, 6-2.

"Creo que comencé muy bien y Ashlyn comenzó un poco lenta", consideró Keys. "Y luego esperaba completamente que ella elevara su nivel, lo cual hizo. Simplemente se me escapó un poco rápido".

Keys comentó que intentó volver a lo básico, esperando al menos prepararse para un tercer set decisivo.

En cambio, se llevó el segundo.

"Solo quería, incluso si perdía el segundo set, asegurarme de volver y tratar de averiguar dónde se fue mi juego y poder conseguir algunos puntos más", expresó Keys. "Una vez que recuperé el impulso, sólo intenté aferrarme al set y hacer lo que pudiera para volver a él".

Más tarde, el cuarto cabeza de serie y diez veces campeón del Abierto de Australia, Novak Djokovic, se enfrentaba al italiano Francesco Maestrelli.

_____ Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Parte de un tren accidentado se ve en el lugar de una colisión de tren en Adamuz, en el sur de España, el lunes 9 de enero de 2026. (AP foto/Manu Fernández)

España inicia tres días de luto por el mortal accidente de tren mientras busca más cuerpos

Fernando Mendoza, quarterback de Indiana, celebra después de anotar frente a Miami durante la segunda mitad del juego de campeonato nacional del fútbol americano universitario, el lunes 19 de enero de 2026, en Miami Gardens, Florida. (AP Foto/Marta Lavandier)

Indiana completa temporada invicta y gana su 1er título nacional al derrotar 27-21 a Miami

Una persona herida es trasladada en ambulancia en Adamuz, cerca de Córdoba, en el sur de España, el lunes 19 de enero de 2026, tras un choque de trenes de alta velocidad. (Francisco J. Olmo/Europa Press via AP)

Sube a al menos 39 el número de muertos en choque de trenes en España mientras buscan más cuerpos

El primer ministro de Canadá, Mark Carney, habla con los medios en el Parque Ritan en Beijing, China, el viernes 16 de enero de 2026. (Foto AP/Vincent Thian)

Canadá firma un acuerdo comercial con China, desafiando a Trump

Destacados del día

Cubano acusado de brutal homicidio en Dallas integra la lista de los peores delincuentes en EEUU en 2025

Cubano acusado de brutal homicidio en Dallas integra la lista de los peores delincuentes en EEUU en 2025

Parlamento Europeo aprueba enmienda para suspender la cooperación con Cuba y revisa el Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación
ULTIMA HORA

Parlamento Europeo aprueba enmienda para suspender la cooperación con Cuba y revisa el Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación

Cubano es arrestado en MIAMI por estafa con cientos de libras de langosta valoradas en miles de dólares

Cubano es arrestado en MIAMI por estafa con cientos de libras de langosta valoradas en miles de dólares

OPINION: Raúl Castro, el examen final

OPINION: Raúl Castro, el examen final

Fallece el general de división cubano Claro Orlando Almaguel Vidal, figura clave de la logística militar

Fallece el general de división cubano Claro Orlando Almaguel Vidal, figura clave de la logística militar

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter