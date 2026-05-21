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Keylor Navas luce, Pumas empata 0-0 ante Cruz Azul y buscará resolver final de Liga MX en la vuelta

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Keylor Navas cumplió un brillante debut en una final de la Liga MX y fue clave para que Pumas rescatara el jueves un 0-0 ante Cruz Azul, en el partido de ida de la final del torneo Clausura.

Rodrigo López, de Pumas, tapa un disparo de Agustín Palavecino, de Cruz Azul, durante el partido de ida de la final de la Liga MX, el jueves 21 de mayo de 2026 (AP Foto/Eduardo Verdugo)
Rodrigo López, de Pumas, tapa un disparo de Agustín Palavecino, de Cruz Azul, durante el partido de ida de la final de la Liga MX, el jueves 21 de mayo de 2026 (AP Foto/Eduardo Verdugo) AP

El veterano arquero costarricense de 39 años realizó un par de atajadas salvadoras en el transcurso de la primera mitad, con las que apagó el grito de gol de los aficionados celestes en el Estadio de la Ciudad de los Deportes de la capital mexicana.

La definición del nuevo campeón del futbol mexicano queda para el duelo de vuelta, programado para el domingo en el Estadio de Ciudad Universitaria, donde los Pumas buscarán poner fin a un ayuno de 15 años sin coronarse en la Liga MX.

Los celestes tienen cinco años sin obtener el campeonato.

Navas hizo gala de la solidez que lo llevó a ser una de las figuras del Real Madrid hace algunos años. En los primeros minutos contuvo un par de disparos desde fuera del área por parte del argentino José Paradela.

La primera atajada del arquero tico llegó con un espectacular reflejo a una mano, para desviar a tiro de esquina un derechazo a media altura. Minutos después se lanzó abajo para sacar de nuevo el balón de la trayectoria de gol.

Pumas se vio superado en la primera mitad, sin un solo disparo a puerta. Irse al descanso con el marcador igualado fue un gran botín por lo hecho antes del descanso.

La fortuna también estuvo del lado de los universitarios cuando el árbitro Ismael Rosario López Peñuelas echó para atrás la marcación de un penal en una zancadilla sobre Carlos Rodríguez dentro del área. El silbante dejó sin efecto la jugada al marcar un fuera de juego tras revisar el video.

En los primeros minutos del complemento, Cruz Azul volvió a tener la mejor opción en el área cuando Paradela habilitó a Carlos Rodríguez, quien superó a Navas con su disparo, el cual se estrelló en la base del poste.

La primera oportunidad de los universitarios llegó en un contragolpe que condujo hasta el área Uriel Antuna, quien, al llegar al área, ejecutó un disparo que dio en el rostro del arquero colombiano Hiram Mier.

En el único disparo a puerta de los auriazules, el paraguayo Robert Morales estrelló en el travesaño un remate al llegar cerca de la línea final, momentos antes del inicio del descuento.

El partido de vuelta de la final está programado a las 7 de la noche (0100 GMT). De prevalecer la igualada el partido deberá irse a tiempos extras e incluso a los penales.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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