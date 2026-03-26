Kevin McGonigle inicia su carrera con 4 hits en triunfo de Tigres, 8-2 sobre Padres

Kevin McGonible, de los Tigres de Detroit, pega un sencillo en el juego inaugural de la campaña contra los Padres de San Diego, el jueves 26 de marzo de 2026 (AP Foto/Denis Poroy) AP

McGonigle, de 21 años, pegó un doble de dos carreras con las bases llenas en el primer lanzamiento que vio en las Grandes Ligas, en la primera entrada. Sumó un segundo doble y un sencillo dentro del cuadro mientras anotaba dos carreras en sus siguientes dos turnos al bate, y añadió un sencillo en la novena.

McGonigle terminó de 5-4 al batear sexto en el orden y jugar en la tercera base. Tras apenas 46 juegos la temporada pasada en Doble-A, el infielder de múltiples posiciones se ganó un lugar en el roster de Grandes Ligas de Detroit con una primavera innegablemente sólida, saltándose por completo la Triple-A.

Tarik Skubal (1-0), dos veces galardonado con el Cy Young de la Liga Americana, lanzó seis entradas con pelota de tres hits y seis ponches en su tercera apertura consecutiva en un día inaugural por los Tigres. Toleró sólo una carrera sucia.

Dillon Dingler conectó un jonrón e impulsó tres carreras. Detroit se despegó hasta tomar ventaja de 8-0 en la quinta entrada y navegó sin sobresaltos hacia su 12.ª victoria en día inaugural en las últimas 15 temporadas.

Xander Bogaerts conectó un doble productor ante Skubal en la sexta entrada, en un duro juego inaugural para el mánager novato Craig Stammen y los Padres, que vienen de apariciones consecutivas en los playoffs apenas por segunda vez en la historia de la franquicia.

Nick Pivetta (0-1) duró apenas tres entradas en su primera apertura de día inaugural en su carrera. Acusó dificultades en una primera entrada de 33 lanzamientos y fue retirado del juego después de permitir seis carreras con siete hits y tres bases por bolas.

Por los Tigres, el venezolano Gleyber Torres de 4-1 con una anotada. El puertorriqueño Javier Báez de 3-1.

Por los Padres, los dominicanos Fernando Tatis Jr. de 4-1 con una anotada, Manny Machado de 3-1, Miguel Andújar de 3-0, Ramón Laureano de 4-1 con una anotada y una remolcada. El venezolano Freddy Fermín de 3-0.

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FUENTE: AP