Kennedy Center quiere mostrar que el edificio realmente necesita una renovación

Matt Floca, el nuevo presidente del centro para las artes escénicas, encabeza este mes una serie de recorridos que muestran daños por agua y filtraciones en juntas de dilatación, losas de mármol y adoquines exteriores. Los participantes son guiados por los sistemas de agua y de climatización (HVAC) del edificio, además de los estacionamientos y los muelles de carga, que, según se afirma, necesitan reparaciones.

Las sesiones comenzaron a principios de este mes, mientras el Congreso estaba en receso, e incluyeron a personal de un grupo bipartidista de legisladores, entre ellos el líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer, y el líder demócrata de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, los principales demócratas en el Capitolio. En el recorrido también participó un representante de la alcaldesa de Washington, Muriel Bowser.

Se ha brindado un acceso similar a varios donantes corporativos e individuales y, en las próximas semanas, se espera que Floca ofrezca recorridos a los propios legisladores y a miembros de los medios de comunicación.

Alguna vez fue uno de los relativamente escasos espacios apolíticos de Washington, ahora el Kennedy Center se ha convertido en una fuente de controversia durante el segundo mandato del presidente Donald Trump. Poco después de regresar al cargo, Trump destituyó a la anterior dirección de la institución y la reemplazó por una junta directiva elegida por él.

El nombre del presidente fue añadido a la fachada del edificio y su programación dio un giro favorable a Trump, al servir como sede de eventos como el estreno del documental de la primera dama Melania Trump, “Melania”.

La decisión de Trump de cerrar el edificio durante dos años a partir de julio, aprobada por la junta el mes pasado, ha impulsado demandas y provocado indignación, con críticas de que el cierre es simplemente una respuesta a la caída de las ventas, después de que artistas cancelaran en masa sus presentaciones en el Kennedy Center.

Los recorridos buscan despejar esas dudas y mostrar que el Kennedy Center, cuya construcción comenzó en 1965, realmente necesita una actualización de fondo.

“A medida que se acerca el cierre de julio, el Kennedy Center de Trump está actuando con transparencia y asegurándose de que el Congreso y el público entiendan lo que está en juego y por qué el trabajo no puede esperar”, dijo Floca en un comunicado.

Además del personal de Schumer, Jeffries y Bowser, el recorrido reciente incluyó a representantes del líder de la mayoría del Senado, John Thune, republicano de Dakota del Sur; de los senadores Shelley Moore Capito, republicana de Virginia Occidental; Mark Warner, demócrata de Virginia; Susan Collins, republicana de Maine; y Sheldon Whitehouse, demócrata de Rhode Island; así como de los representantes Sam Graves, republicano de Misuri, y Rick Larsen, demócrata de Washington.

En virtud de sus cargos, estos legisladores son miembros ex officio de la junta del Kennedy Center. La portavoz del Kennedy Center, Roma Daravi, señaló que trabajar con ambos partidos era una “prioridad máxima” mientras la institución implementa la visión de Trump para la renovación.

Ninguno de los participantes habló oficialmente sobre el recorrido.

La necesidad de reparaciones no está en disputa

Quienes se oponen al cierre del Kennedy Center no han cuestionado la necesidad de mantenimiento y reparaciones rutinarias. Sostienen que los cambios más sustanciales que Trump ha insinuado que están en marcha deberían pasar por el proceso habitual de revisión que rige muchos proyectos importantes en la capital del país.

Trump ha sugerido que los cambios en el Kennedy Center podrían ser tan drásticos que el acero que sostiene la estructura podría quedar “totalmente expuesto”.

Según una demanda presentada el mes pasado contra Trump, el Kennedy Center y otros miembros de la administración, “la demolición, la nueva construcción, la reconstrucción mayor, la renovación mayor o una transformación estética mayor del Kennedy Center destruirían permanentemente elementos históricos, degradarían las vistas y los espacios públicos del núcleo monumental y comprometerían el propósito conmemorativo y la integridad arquitectónica del Kennedy Center, causando un daño permanente e irreversible que ningún remedio posterior puede deshacer por completo”.

El Kennedy Center entra en un periodo crítico antes de su previsto cierre en julio, que producirá reducciones de personal.

Mientras tanto, el centro sigue presentando espectáculos, incluido el musical “Chicago”, al que Trump asistió este mes. Las funciones de “Moulin Rouge! The Musical” están programadas del 18 de junio al 5 de julio. El comediante Bill Maher recibirá el prestigioso Premio Mark Twain al Humor Estadounidense el 28 de junio, justo antes de que comience el cierre.

El Kennedy Center forma parte del esfuerzo más amplio de Trump por dejar una huella duradera en el paisaje urbano de Washington. El año pasado demolió el Ala Este de la Casa Blanca y quiere reemplazarla por un salón de baile, un proyecto que también está enredado en litigios.

El presidente también dio a conocer planes el viernes para un arco que se ubicaría entre el Monumento a Lincoln hacia el este y el Cementerio Nacional de Arlington hacia el oeste, y dentro de una rotonda que conecta Washington con el norte de Virginia.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP