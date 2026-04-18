Kennard y James guían sorpresiva victoria 107-98 ante Rockets en el 1er juego de los playoffs

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El alero de los Lakers de Los Ángeles LeBron James pasa el balón frente a Josh Okogie y Jabari Smith Jr. de los Rockets de Houston en el primer juego de la postemporada el sábado 18 de abril del 2026. (AP Foto/Mark J. Terrill) AP

Deandre Ayton aportó 19 puntos y 11 rebotes para los Lakers, cuartos preclasificados, que lograron una victoria impresionante sin sus dos máximos anotadores.

Ambos equipos disputaron el primer duelo sin su jugador más importante. Luka Doncic y Austin Reaves están fuera por tiempo indefinido por lesiones desde el 2 de abril, mientras que Durant fue descartado a última hora por una contusión en la rodilla derecha.

Los Ángeles prosperó al atinar el 60,6% de sus tiros y, con una defensa insistente limitó a los Rockets a un 37,6% de acierto.

Alperen Sengun anotó 19 puntos y Jabari Smith Jr. registró 16 unidades y 12 rebotes para los Rockets, que terminaron la temporada regular a un partido de Los Ángeles. Amen Thompson añadió 17 tantos, pero el joven núcleo de Houston arrancó de forma irregular después de convertirse en el claro favorito de esta serie debido a los problemas de lesiones de los Lakers.

El segundo partido se juega la noche del martes en Los Ángeles.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP