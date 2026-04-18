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Kennard y James guían sorpresiva victoria 107-98 ante Rockets en el 1er juego de los playoffs

LOS ÁNGELES (AP) — Luke Kennard anotó 27 puntos, la mayor cifra de su carrera en playoffs; LeBron James sumó 19 unidades y 13 asistencias; y los diezmados Lakers de Los Ángeles aprovecharon la ausencia por lesión de Kevin Durant para imponerse el sábado 107-98 a los Rockets de Houston en el primer partido de su serie de primera ronda de los playoffs.

El alero de los Lakers de Los Ángeles LeBron James pasa el balón frente a Josh Okogie y Jabari Smith Jr. de los Rockets de Houston en el primer juego de la postemporada el sábado 18 de abril del 2026. (AP Foto/Mark J. Terrill)
El alero de los Lakers de Los Ángeles LeBron James pasa el balón frente a Josh Okogie y Jabari Smith Jr. de los Rockets de Houston en el primer juego de la postemporada el sábado 18 de abril del 2026. (AP Foto/Mark J. Terrill) AP

Deandre Ayton aportó 19 puntos y 11 rebotes para los Lakers, cuartos preclasificados, que lograron una victoria impresionante sin sus dos máximos anotadores.

Ambos equipos disputaron el primer duelo sin su jugador más importante. Luka Doncic y Austin Reaves están fuera por tiempo indefinido por lesiones desde el 2 de abril, mientras que Durant fue descartado a última hora por una contusión en la rodilla derecha.

Los Ángeles prosperó al atinar el 60,6% de sus tiros y, con una defensa insistente limitó a los Rockets a un 37,6% de acierto.

Alperen Sengun anotó 19 puntos y Jabari Smith Jr. registró 16 unidades y 12 rebotes para los Rockets, que terminaron la temporada regular a un partido de Los Ángeles. Amen Thompson añadió 17 tantos, pero el joven núcleo de Houston arrancó de forma irregular después de convertirse en el claro favorito de esta serie debido a los problemas de lesiones de los Lakers.

El segundo partido se juega la noche del martes en Los Ángeles.

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