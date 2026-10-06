Kenia confirma un primer caso de ébola importado del Congo tras muerte de un paciente en Nairobi

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El ministro de Salud, Aden Duale, indicó que un ciudadano keniano que llegó al país el sábado desde el Congo vía Uganda había sido aislado y atendido en el Hospital de Nairobi. El paciente dio positivo al virus del ébola después de presentar síntomas asociados con la fiebre hemorrágica.

El paciente murió a última hora del lunes mientras recibía tratamiento.

Las autoridades sanitarias han puesto al condado en máxima alerta y están vigilando la posible aparición de casos adicionales.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP