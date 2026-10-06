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Kenia confirma un primer caso de ébola importado del Congo tras muerte de un paciente en Nairobi

NAIROBI, Kenia (AP) — El Ministerio de Salud de Kenia confirmó el martes el primer caso importado de ébola en el país procedente de República Democrática del Congo.

El ministro de Salud, Aden Duale, indicó que un ciudadano keniano que llegó al país el sábado desde el Congo vía Uganda había sido aislado y atendido en el Hospital de Nairobi. El paciente dio positivo al virus del ébola después de presentar síntomas asociados con la fiebre hemorrágica.

El paciente murió a última hora del lunes mientras recibía tratamiento.

Las autoridades sanitarias han puesto al condado en máxima alerta y están vigilando la posible aparición de casos adicionales.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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