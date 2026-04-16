Kenia condena a un ciudadano chino a un año de cárcel por tráfico de hormigas

Compartir en:









Agentes medioambientales de Kenia clasifican las hormigas vivas exhibidas en un tribunal mientras Zhang Kequn, un ciudadano chino, y Charles Mwangi, keniata, enfrentar cargos por traficar con los insectos a través del aeropuerto internacional Jomo Kenyatta en Nairobi, Kenia, el 17 de marzo de 2026. (AP Foto/Andrew Kasuku) AP

Zhang Kequn también recibió una multa de un millón de chelines kenianos (7.700 dólares) el miércoles, tras declararse culpable de un delito de posesión de fauna silvestre sin licencia.

Kenia ya había multado antes a adolescentes belgas a los que se les descubrió con hormigas reina, que se consumen como manjar y se crían como mascotas en Europa y Asia.

Kequn había sido acusado junto con el keniano Charles Mwangi, quien se declaró inocente del delito y fue puesto en libertad con una fianza en efectivo.

La fiscalía sostiene que Kequn obtenía las hormigas de Mwangi y que, presuntamente, pagó 60.000 chelines kenianos (463 dólares) por un lote inicial de 600 insectos, y otros 70.000 chelines (540 dólares) por otro lote de 700.

Los sospechosos fueron arrestados el 10 de marzo con 1.948 hormigas de jardín almacenadas en tubos especializados, junto con otras 300 hormigas en rollos de papel tisú. De acuerdo con los fiscales, los sospechosos no tenían los permisos exigidos por las leyes de conservación de la fauna silvestre de Kenia para manipular o comerciar con esas especies.

El año pasado, dos adolescentes belgas fueron acusados de robo de fauna silvestre en lo que las autoridades kenianas describieron como parte de una tendencia vinculada al tráfico de especies pequeñas y poco conocidas. Se les encontraron 5.000 hormigas en tubos de ensayo. Se dijo que los insectos estaban destinados a mercados europeos y asiáticos, y las autoridades valoraron el lote en un millón de chelines (7.700 dólares).

FUENTE: AP