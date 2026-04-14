Kelly y Rea ayudan a que Cachorros remonten y venzan 10-4 a Filis

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Carson Kelly, de los Cachorros de Chicago, dispara un jonrón de tres carreras en el duelo del martes 14 de abril de 2026 ante los Filis de Filadelfia (AP Foto/Chris Szagola) AP

Nico Hoerner y Alex Bregman impulsaron tres carreras cada uno por los Cachorros.

El panameño Edmundo Sosa conectó un jonrón por los Filis.

Chicago rompió un empate 3-3 con cuatro carreras en la sexta entrada ante Tim Mayza (0-1). Hoerner y Bregman pegaron sencillos de dos carreras cada uno en el episodio, y los Cachorros se vieron favorecidos por un error de los Filis.

Después de que Mayza puso corredores en primera y segunda con un out mediante una base por bolas y un bateador golpeado, Dansby Swanson conectó un roletazo fuerte al lanzador, que podía convertirse en doble play. Mayza lanzó ligeramente desviado hacia la segunda base, y Bryson Stott no pudo atrapar la pelota.

A Stott se le cargó un error defensivo en la jugada. En lugar de corredores en primera y segunda con dos outs, o un doble play para terminar la entrada, Chicago tuvo las bases llenas con un out.

Hoerner hizo pagar a Filadelfia con una línea al jardín central. Después de que Brad Keller reemplazó a Mayza, Bregman remolcó dos carreras más.

Rea (2-0) relevó al abridor de trámite Riley Martin, quien retiró en orden la primera entrada. _____ Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP