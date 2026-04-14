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Kelly y Rea ayudan a que Cachorros remonten y venzan 10-4 a Filis

FILADELFIA (AP) — Carson Kelly conectó un jonrón de tres carreras, Colin Rea lanzó seis sólidas entradas y los Cachorros de Chicago remontaron para vencer el martes 10-4 a los Filis de Filadelfia.

Carson Kelly, de los Cachorros de Chicago, dispara un jonrón de tres carreras en el duelo del martes 14 de abril de 2026 ante los Filis de Filadelfia (AP Foto/Chris Szagola)
Carson Kelly, de los Cachorros de Chicago, dispara un jonrón de tres carreras en el duelo del martes 14 de abril de 2026 ante los Filis de Filadelfia (AP Foto/Chris Szagola) AP

Nico Hoerner y Alex Bregman impulsaron tres carreras cada uno por los Cachorros.

El panameño Edmundo Sosa conectó un jonrón por los Filis.

Chicago rompió un empate 3-3 con cuatro carreras en la sexta entrada ante Tim Mayza (0-1). Hoerner y Bregman pegaron sencillos de dos carreras cada uno en el episodio, y los Cachorros se vieron favorecidos por un error de los Filis.

Después de que Mayza puso corredores en primera y segunda con un out mediante una base por bolas y un bateador golpeado, Dansby Swanson conectó un roletazo fuerte al lanzador, que podía convertirse en doble play. Mayza lanzó ligeramente desviado hacia la segunda base, y Bryson Stott no pudo atrapar la pelota.

A Stott se le cargó un error defensivo en la jugada. En lugar de corredores en primera y segunda con dos outs, o un doble play para terminar la entrada, Chicago tuvo las bases llenas con un out.

Hoerner hizo pagar a Filadelfia con una línea al jardín central. Después de que Brad Keller reemplazó a Mayza, Bregman remolcó dos carreras más.

Rea (2-0) relevó al abridor de trámite Riley Martin, quien retiró en orden la primera entrada.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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