Kast traza hoja de ruta de Chile para próximos 4 años con seguridad y ajuste del Estado en la mira

El presidente chileno José Antonio Kast bebe agua mientras pronuncia su discurso anual ante el Congreso en Valparaíso, Chile, el lunes 1 de junio de 2026. (Foto AP/Esteban Félix) AP

Kast asumió la presidencia el 11 de marzo —tras imponerse con casi un 60% de los votos en las elecciones del año pasado — con la promesa de implementar un “gobierno de emergencia” para resolver los principales problemas.

En una ceremonia en la sede del Congreso en la costera ciudad de Valparaíso, el mandatario ultraconservador subrayó que la prioridad será devolver el “rumbo” al país a través del refuerzo de la seguridad, de reformas económicas y la recuperación del empleo.

Para eso, pidió la cooperación de todos los sectores políticos con el fin de avanzar en las áreas de la seguridad, el empleo, la educación, la salud y la vivienda.

Kast llegó al poder con un discurso centrado en el combate al crimen organizado y la delincuencia, la recuperación económica y solventar la compleja situación migratoria en el país, donde se calcula que viven más de 300.000 personas indocumentadas.

En su mensaje, anunció la puesta en marcha del plan Retorno que será implementado en los próximos días para “acelerar” la salida de inmigrantes ilegales y “desincentivar su permanencia en el país”, aunque no detalló medidas concretas para ello.

“Lo haremos sin perder de vista la dimensión humana de este drama”, dijo. "Entendemos que detrás de la migración irregular hay también familias engañadas, niños usados como pasaporte y personas explotadas por el crimen organizado transnacional".

En ese marco, recordó la reciente cumbre internacional encabezada por Chile, donde cinco países de la región se comprometieron a crear estrategias conjuntas para un mayor control fronterizo.

En cuanto a la seguridad, la mayor preocupación de los chilenos, anunció que mejorará las remuneraciones de las policías y otras fuerzas de seguridad y creará grupos especializados para el combate de secuestros y sicariato, ciberdelitos, crimen organizado o finanzas criminales.

Anticipó, además, la entrada en vigor de un registro de vándalos e incivilidades que tendrá como finalidad suspender los beneficios sociales de cualquier persona que cometa actos de violencia o vandalismo. También el lanzamiento de un plan para recuperar los barrios considerados “críticos”.

“La seguridad no es algo que cambie de un día para otro. Pero las cifras muestran que se empiezan a consolidar mejores resultados”, destacó.

Reactivar la economía y el empleo

Kast igualmente detalló medidas económicas con las que confía en “ordenar las finanzas públicas", aunque reconoció que algunas de ellas podrían generar molestias. “Va a haber dolor, aquí no se puede prometer milagros”, expresó.

El gobernante planteó un ajuste del aparato estatal y una reducción del gasto administrativo a través del proyecto de Reconstrucción Nacional y Desarrollo Económico y Social —considerado el buque insignia de su administración para crecer y que actualmente se encuentra en discusión en el Congreso.

Kast apuntó que es necesario acelerar la inversión, destrabar permisos y reducir el gasto fiscal, aunque aseguró que no habrá recortes de beneficios sociales.

Otro de los ejes centrales es recuperar el empleo. La tasa de desempleo alcanzó la semana pasada su nivel más alto en los últimos cinco años tras rebasar el umbral del 9%.

“Son más de 940.000 personas las que buscan trabajo y no lo encuentran. Es una de cada cuatro personas que trabaja en la informalidad, sin contrato y sin una red que la sostenga”, dijo. "Son 40 meses seguidos con el desempleo sobre el 8%".

Por eso, el mandatario anunció una serie de proyectos que buscan la modernización de las empresas y la reducción de la burocracia, sobre todo en el sector minero. “El Estado tiene que ser un aliado, no un obstáculo”.

También manifestó su intención de reformar la Ley indígena buscando eliminar las restricciones al uso de tierras indígenas y la prohibición de sus arriendos a fin de alcanzar “una política indígena coherente”.

Finalmente, anunció que propondrá una estructura ministerial más “racional” para un Estado “más moderno", reduciendo el número de carteras, entre otras medidas. “No le podemos pedir austeridad y eficiencia a las familias chilenas si el propio Estado no es capaz de ordenarse a sí mismo”.

FUENTE: AP