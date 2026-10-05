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Karoline Leavitt, exsecretaria de prensa de Trump, será colaboradora de Fox News

La exsecretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, ya encontró su próximo capítulo: estará en Fox News. Se desempeñará como colaboradora al aire a partir del 1 de noviembre, informó la cadena el lunes.

ARCHIVO - La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, habla en la rueda de prensa diaria en la Casa Blanca en Washington, el martes 28 de enero de 2025. (Foto AP/Ben Curtis, Archivo)
ARCHIVO - La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, habla en la rueda de prensa diaria en la Casa Blanca en Washington, el martes 28 de enero de 2025. (Foto AP/Ben Curtis, Archivo) AP

“La experiencia de primera mano de Karoline en la Casa Blanca y en la campaña presidencial le da una comprensión distintiva del panorama político actual”, comentó la directora general de la cadena, Suzanne Scott.

Por su parte, Leavitt, en el mismo comunicado, manifestó que esperaba con entusiasmo “aportar mi perspectiva única a partir de mi experiencia como secretaria de prensa de la Casa Blanca, junto con la misma energía y franqueza que definieron mi gestión, a los millones de espectadores de Fox en sus múltiples plataformas”.

Leavitt, que ahora tiene 29 años, fue la persona más joven en ocupar el cargo de secretaria de prensa. Cuando se fue a finales de agosto, el presidente Donald Trump la describió como una de sus “asesoras de mayor confianza”.

Ella no es la primera secretaria de prensa de la Casa Blanca en incorporarse a Fox. Kayleigh McEnany se unió en 2021 y sigue en la cadena.

Trump ha contratado a varias figuras de Fox News para puestos clave en su propia administración, entre ellas, al secretario de Defensa, Pete Hegseth.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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