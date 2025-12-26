americateve

Karl-Anthony Towns se compromete con la influencer Jordyn Woods

NUEVA YORK (AP) — La estrella de los Knicks de Nueva York, Karl-Anthony Towns se comprometió con la influencer Jordyn Woods, anunció el jueves la pareja.

ARCHIVO - Foto del 11 de agosto del 2025, Karl-Anthony Towns y Jordyn Woods atienden la premier de Highest 2 Lowest en el Brooklyn Academy of Music Harvey Theater. (Foto by Charles Sykes/Invision/AP, Archivo)
ARCHIVO - Foto del 11 de agosto del 2025, Karl-Anthony Towns y Jordyn Woods atienden la premier de "Highest 2 Lowest" en el Brooklyn Academy of Music Harvey Theater. (Foto by Charles Sykes/Invision/AP, Archivo) AP

En una publicación conjunta en Instagram con el juego de palabras "Marry Christmas" y algunos emojis, la pareja compartió 15 fotos de la propuesta tomadas en una azotea en Nueva York.

Woods, vestida de manera especial para la ocasión, llevaba un largo vestido blanco y un abrigo peludo.

La pareja ha estado saliendo durante cinco años. En septiembre de 2020, Woods confirmó su relación en Instagram, compartiendo algunas fotos de la pareja en la playa con trajes de baño a juego. La publicación estaba subtitulada: "Te encontré a ti, luego me encontré a mí".

Woods es una influencer, modelo y actriz estadounidense conocida por sus apariciones en los programas "Keeping Up with the Kardashians" y "Life of Kylie", resultado de su estrecha amistad con Kylie Jenner.

Woods fue el centro de los titulares de los tabloides en 2019, después de un período de intensa especulación en las redes sociales sobre su conexión con el jugador de los Cavaliers de Cleveland, Tristan Thompson, el padre del bebé de Khloe Kardashian, True. La familia y Woods se han reconciliado desde entonces.

Towns, conocido coloquialmente por sus iniciales KAT, es un jugador de la NBA dominicano-estadounidense que comenzó su carrera con los Timberwolves de Minnesota. El año pasado, durante su décima temporada, el equipo lo traspasó a los Knicks de Nueva York por Julius Randle, Donte DiVincenzo y una selección de primera ronda en un acuerdo que alteró la franquicia para ambos lados.

Un representante de Woods no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios de The Associated Press.

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

