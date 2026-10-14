Kamala Harris añade paradas a su tramo final de campaña para la elección de mitad de mandato

La exvicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, habla con el reverendo Wendell Anthony, presidente de la rama de Detroit Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color (NAACP, por sus siglas en inglés), y la reverenda Genetta Y. Hatcher en una charla informal el martes 22 de septiembre de 2026 en la Fellowship Church de Detroit. (Katy Kildee/Detroit News vía AP, Pool) AP

La recta final ampliada de Harris, que se extenderá del 21 al 30 de octubre, incluirá ahora Nueva Hampshire, Wisconsin y Mississippi, además de un evento virtual en Florida, según un calendario que su oficina compartió primero con The Associated Press. Harris ya había anunciado paradas a finales de octubre en Georgia y Nevada.

La exvicepresidenta ha manifestado en varias entrevistas recientes que está centrada en ayudar a que los demócratas ganen en noviembre. Pero no ha descartado otra campaña presidencial tras perder las elecciones generales de 2024 ante Donald Trump.

Su gira de finales de octubre se centra en candidatos a gobernador y al Senado de Estados Unidos, e incluye combinaciones que colocan a la primera mujer negra en ejercer como vicepresidenta junto a aspirantes que podrían hacer historia.

Harris iniciará el 21 de octubre en Nevada con Aaron Ford, el primer fiscal general negro del estado, quien podría convertirse en el primer gobernador negro de la entidad, así como otros candidatos. También se reunirá con miembros del sindicato Culinary Workers Union. Nevada celebra el segundo proceso de nominación presidencial de 2028, después de Carolina del Sur.

Estará en Mississippi el 22 de octubre con Scott Colom, quien sería el primer senador negro de Estados Unidos por el estado desde la Reconstrucción posterior a la Guerra Civil. Recientemente, Colom ha empezado a captar más atención de los demócratas a escala nacional mientras se enfrenta a la senadora republicana Cindy Hyde-Smith.

De Mississippi, Harris se dirigirá a Nueva Hampshire el 24 de octubre para hacer campaña con el candidato al Senado Chris Pappas y participar en un debate sobre atención reproductiva y derecho al aborto. Como vicepresidenta, Harris fue la principal defensora del derecho al aborto en la Casa Blanca de Biden, especialmente durante la campaña de mitad de mandato de 2022. Nueva Hampshire ocupa el tercer lugar en el orden de primarias demócratas de 2028.

Harris y el candidato demócrata a gobernador de Wisconsin, David Crowley, harán campaña juntos el 26 de octubre. La exvicepresidenta concluirá con una gira de tres días por Georgia que comienza el 28 de octubre. Hará campaña con el senador Jon Ossoff, asistirá a eventos de protección del voto y hablará el 30 de octubre en la gala anual del Partido Demócrata del condado de Fulton en Atlanta.

Mientras esté en Georgia, Harris encabezará un evento virtual de organización con Angie Nixon, candidata demócrata al Senado por Florida, quien sería la primera senadora negra de Estados Unidos por su estado. Eso colocará a Harris, que proviene del orden establecido liberal del Partido Demócrata, junto a una de las candidatas más progresistas del partido. Nixon, legisladora estatal, se identifica como socialista democrática y recibe apoyo de muchos activistas del ala izquierda que en 2024 criticaron a Harris por considerarla demasiado moderada.

El itinerario se produce después de anteriores apariciones de campaña presenciales y en línea y recaudaciones de fondos, junto con eventos de protección del voto y de organización que Harris ayudó a encabezar, incluidos los del Comité Nacional Demócrata. Más recientemente, Harris estuvo en Michigan para hacer campaña por Abdul El-Sayed, candidato demócrata al Senado —otro destacado aspirante progresista— y hablar en un evento de la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color (NAACP, por sus siglas en inglés).

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP