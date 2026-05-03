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Justin Wrobleski lanza 6 entradas sin carreras y ayuda a Dodgers a vencer 4-1 a Cardinals

SAN LUIS, Missouri, EE.UU. (AP) — Justin Wrobleski lanzó seis entradas sin permitir carreras para ayudar a que los Dodgers de Los Ángeles vencieran el domingo 4-1 a los Cardenales de San Luis para cortar una racha de cuatro derrotas consecutivas.

El pitcher de los Dodgers de Los Ángeles Justin Wrobleski lanza en la primera entrada ante los Cardenales de San Luis el domingo 3 de mayo del 2026. (AP Foto/Scott Kane)
El pitcher de los Dodgers de Los Ángeles Justin Wrobleski lanza en la primera entrada ante los Cardenales de San Luis el domingo 3 de mayo del 2026. (AP Foto/Scott Kane) AP

Wrobleski (5-0) permitió seis hits y otorgó una base por bolas. Tanner Scott lanzó una novena entrada sin carreras para conseguir su segundo salvamento de la temporada.

Dustin May (3-3) permitió tres carreras con siete hits en seis entradas en su primera apertura contra los Dodgers desde que lo traspasaron a Boston el 31 de julio de 2025.

San Luis había ganado seis seguidos antes del juego del domingo.

Shohei Ohtani se fue de 3-0 con una base por bolas y recibió un pelotazo de Justin Bruihl en la séptima entrada. Está de 14-0 en sus últimos cuatro juegos, su racha más larga sin hit desde que pasó cinco juegos seguidos sin hit como integrante de los Angelinos de Los Ángeles del 24 al 28 de mayo de 2022.

El cubano Andy Pages pegó un doble impulsor al jardín izquierdo, y Hyeseong Kim siguió con un sencillo impulsor al jardín derecho en la segunda entrada para darle a los Dodgers una ventaja de 2-0.

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