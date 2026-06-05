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Jurado otorga $176 millones por muertes de hermanos atropellados por socialité en California

LOS ÁNGELES (AP) — Un jurado de Los Ángeles otorgó 176 millones de dólares a los padres de dos hermanos pequeños que murieron atropellados por el automóvil de una socialité de California hace casi seis años.

El jurado determinó que tanto Rebecca Grossman como Scott Erickson, un exlanzador de los Los Angeles Dodgers, incurrieron en negligencia en las muertes de Mark Iskander, de 11 años, y Jacob Iskander, de 8.

Los daños y perjuicios concedidos el miércoles fueron por muerte por negligencia y angustia emocional. El juez determinará en última instancia cuánto debe pagar cada demandado.

Los jurados aún deben decidir si conceden daños punitivos a los padres de los niños, Nancy y Karim Iskander.

Grossman fue sentenciada en 2024 a cumplir de 15 años a cadena perpetua en prisión tras ser declarada culpable de asesinato en segundo grado, homicidio involuntario grave con vehículo y darse a la fuga en un juicio penal separado. Es cofundadora de la Grossman Burn Foundation y esposa de un destacado médico especialista en quemaduras.

Los padres de los niños también presentaron demandas en un tribunal civil contra Grossman y Erickson, quien conducía delante de ella cuando los hermanos Iskander murieron. Ese juicio comenzó en abril.

El choque mortal ocurrió la noche del 29 de septiembre de 2020 en Westlake Village, una ciudad en el extremo occidental del condado de Los Ángeles.

Brian Panish, abogado de la familia Iskander, sostuvo que Grossman y Erickson conducían de manera irresponsable después de beber margaritas juntos. Ambos salían en ese momento, cuando Grossman y su esposo estaban separados.

Panish afirmó que Grossman conducía a 73 millas por hora (117 km/h) cuando su automóvil atropelló a los niños en un paso de peatones en una vía donde el límite de velocidad señalado era de 45 millas por hora (72 km/h).

Indicó que Grossman iba siguiendo a Erickson, quien también excedía la velocidad y por poco no atropelló a la familia.

“Esta fue una colisión totalmente prevenible”, declaró Panish al jurado en los alegatos finales el miércoles. “Salieron a dar un paseo y nunca regresaron a casa”.

La abogada de Grossman, Esther Holm, negó que su clienta estuviera intoxicada. Señaló que Grossman se distrajo cuando vio a la madre de los niños lanzarse para apartarse del vehículo de Erickson.

“La señora Grossman no conducía bajo los efectos del alcohol”, manifestó Holm al jurado. “No vio a los niños, ya que su atención se desvió por la señora Iskander”.

El abogado de Erickson, Jeff Braun, calificó las muertes de los niños como una tragedia, pero subrayó que el vehículo que él conducía “no hizo contacto con los niños”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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