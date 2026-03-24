Jurado de Nuevo México determina que Meta es perjudicial para la salud de los niños

La histórica decisión se produjo al concluir un juicio de casi siete semanas. Los miembros del jurado coincidieron con la fiscalía del estado, la cual argumentó que Meta —propietaria de Instagram, Facebook y WhatsApp— dio prioridad a sus ganancias por encima de la seguridad. El jurado llegó a la conclusión de que la compañía infringió partes de la Ley de Prácticas Desleales del estado ante las acusaciones de que ocultó lo que sabía sobre los riesgos de explotación sexual infantil en sus plataformas y sobre los efectos en la salud mental de los menores.

El jurado coincidió con las acusaciones de que Meta hizo declaraciones falsas o engañosas y en que Meta incurrió en prácticas comerciales “inaceptables” que se aprovecharon injustamente de las vulnerabilidades e inexperiencia de los menores de edad.

Los miembros del jurado llegaron a la conclusión de que hubo miles de infracciones, cada una de las cuales cuenta por separado, para imponer una sanción de 375 millones de dólares.

Los abogados de Meta aseguraron que la empresa revela los riesgos y lleva a cabo esfuerzos para eliminar contenido y experiencias perjudiciales, aunque reconocieron que parte del material nocivo logra pasar su red de seguridad.

El caso en Nuevo México fue uno de los primeros en llegar a juicio en una ola de litigios relacionados con plataformas de redes sociales y sus efectos en los niños.

El juicio, que comenzó el 9 de febrero, es uno de los primeros en un aluvión de demandas contra Meta y llegó a su conclusión en momentos en que distritos escolares y legisladores quieren imponer restricciones adicionales al uso de teléfonos inteligentes en las aulas.

En un tribunal federal de California, un jurado ha permanecido aislado desde hace más de una semana para deliberar si se debe responsabilizar a Meta y YouTube por los daños causados a menores en sus plataformas, en uno de tres casos de referencia que podrían marcar el rumbo para miles de demandas similares.

Además, más de 40 fiscales generales estatales han presentado demandas contra Meta, asegurando que contribuye a una crisis de salud mental entre los jóvenes al diseñar deliberadamente funciones adictivas para Instagram y Facebook.

El caso de Nuevo México se basó en una investigación encubierta en la que agentes estatales crearon cuentas en redes sociales en las que se hicieron pasar por menores de edad para documentar solicitudes de índole sexual y la respuesta de Meta al respecto.

La demanda, interpuesta en 2023 por el fiscal general de Nuevo México Raúl Torrez, también afirma que Meta no ha revelado por completo ni abordado los peligros de la adicción a redes sociales. La compañía no ha aceptado que exista una adicción a redes sociales, aunque algunos de los directivos reconocieron durante el juicio un “uso problemático” y señalan que quieren que la gente se sienta bien sobre la cantidad de tiempo que pasa en las plataformas de Meta.

“Las evidencias demuestran no sólo que que Meta invierte en seguridad porque es lo correcto, sino porque es bueno para el negocio", declaró el abogado de la compañía, Kevin Huff, en sus alegatos finales. "Meta diseña sus aplicaciones para ayudar a las personas a conectarse con amigos y familiares, no para intentar conectar a depredadores”.

Las empresas tecnológicas han estado protegidas de cualquier responsabilidad por el material que se publica en sus plataformas en virtud de la Sección 230, una disposición de hace 30 años de la Ley Federal de Decencia en las Comunicaciones, así como por un amparo de la Primera Enmienda.

La fiscalía de Nuevo México afirma que, de cualquier forma, Meta debería ser responsable por el papel que juega en impulsar dicho contenido mediante algoritmos complejos que proliferan material que podría ser perjudicial para los niños.

“Sabemos que el resultado está orientado a la interacción y al tiempo que pasan los niños allí", señaló la abogada de la fiscalía, Linda Singer. "Esa decisión que tomó Meta tiene profundos impactos negativos en los niños”.

Una segunda fase del juicio, probablemente prevista para mayo ante un juez sin jurado, determinará si Meta creó una molestia pública y se le podría ordenar que cambie su estrategia y pague indemnizaciones.

El juicio en Nuevo México analizó una gran cantidad de correspondencia interna e informes de Meta relacionados con la seguridad infantil. Los jurados también escucharon testimonios de directivos de Meta, ingenieros de la plataforma, denunciantes que dejaron la empresa, expertos en psiquiatría y consultores de seguridad tecnológica.

El jurado también escuchó el testimonio de docentes de escuelas públicas locales que lidiaron con problemas vinculados al uso de redes sociales, incluidos planes de extorsión sexual contra menores de edad.

“Este caso es sobre una de las empresas tecnológicas más grandes del mundo que se aprovecha de los adolescentes de Nuevo México”, aseguró el subsecretario de Justicia de Nuevo México, James Grayson, en sus argumentos de cierre.

Para alcanzar un veredicto, el jurado tomó en cuenta si los usuarios de redes sociales fueron engañados por declaraciones específicas sobre la seguridad de la plataforma hechas por el director ejecutivo de Meta, Mark Zuckerberg; el director de Instagram, Adam Mosseri; y la directora global de seguridad de Meta, Antigone Davis.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP