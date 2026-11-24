Esta foto de prontuario, difundida por la Oficina del Sheriff del condado de Pinellas en Largo, Florida, muestra a Thomas Markle. (Oficina del Sheriff del condado de Pinellas vía AP) AP

Si es declarado culpable, Thomas Wayne Markle, de 82 años, podría ser condenado a hasta 40 años de prisión, de acuerdo con un comunicado compartido por el principal fiscal federal de Los Ángeles, Bill Essayli.

Las autoridades arrestaron a Markle a principios de noviembre después de que funcionarios federales afirmaran haber encontrado decenas de imágenes ilícitas, incluidos negativos de película, diapositivas y libros que mostraban presunto abuso infantil, en una instalación de almacenamiento en Los Ángeles. Documentos judiciales también alegan que Markle poseía material similar en Filipinas, donde tiene una vivienda y donde parecen haber sido tomadas algunas de las fotos lascivas de los niños. El propio Markle fue identificado por un testigo en al menos dos fotos junto a una niña prepuberal desnuda, según la acusación formal.

Markle se encuentra actualmente en la cárcel en Florida, donde fue arrestado el 6 de noviembre en una residencia para adultos mayores, pero será trasladado a Los Ángeles en las próximas semanas, escribió la oficina de Essayli.

Markle se mudó de Filipinas a Estados Unidos después de sufrir un derrame cerebral este año que derivó en la amputación de su pierna izquierda. Inicialmente se le concedió libertad bajo fianza tras su arresto, pero fue detenido nuevamente días después cuando intentó cortar su tobillera de rastreo.

La acusación formal llega poco después de que un juez determinara que Markle estaba mentalmente apto para ser juzgado, con base en un análisis realizado por una psiquiatra experta.

El defensor público federal que representa a Markle no respondió de momento a una solicitud de comentarios enviada por correo electrónico el martes por la tarde, pero, durante su entrevista de competencia de 90 minutos a mediados de noviembre, Markle negó previamente haber cometido delito alguno, según un informe presentado por la psiquiatra que realizó la entrevista.

“¿Por qué estoy aquí? ¿Qué he hecho?", preguntó Markle, según indicó la psiquiatra. "No tengo pornografía infantil. No tengo fotos de niños desnudos”.

La psiquiatra concluyó finalmente en su informe que Markle entiende los cargos en su contra y puede ayudar a su abogado —dos puntos clave en cualquier determinación de competencia—. La experta indicó que, en ocasiones, él estaba “simulando”, o exagerando, en sus respuestas durante la entrevista.

Mientras tanto, en Filipinas, Markle está bajo investigación por posesión e intención de distribuir imágenes de abuso infantil, señaló el general de brigada Allen Rae Co en un comunicado escrito.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP