Fue el giro más reciente en las repercusiones tras la admisión de Huang de una aventura con una mujer sospechosa de ser una espía china.

“El Consejo cree que Jensen es la persona adecuada para liderar NVIDIA, y que su restitución redunda en el mejor interés de nuestros accionistas, empleados, socios y clientes”, manifestó en un comunicado el presidente de la junta, Harvey C. Jones.

El presidente estadounidense Donald Trump afirmó que habló con Huang el domingo sobre la restitución, y que el CEO le aseguró que trabajará más duro que antes de su caída.

En declaraciones a CNBC, Trump también indicó que su gobierno le aseguró a Nvidia que no había preocupaciones de seguridad nacional por el regreso de Huang.

Trump declinó decir si llamó a la reunión de la junta, aunque señaló: “Básicamente, estuve representado en la Junta”.

Huang señaló en un comunicado que se sentía “honrado” de volver a la empresa y que asume la responsabilidad “con la mayor humildad y un compromiso renovado”. Agradeció a Jones y a la directora general interina Colette Kress, quien volverá a su cargo de directora financiera, así como al equipo ejecutivo de Nvidia por su liderazgo durante el breve periodo de desorden.

“También estoy profundamente agradecido a nuestros empleados, accionistas, líderes de toda la industria y socios en todo el mundo por su extraordinario apoyo”, indicó el comunicado de Huang. “Por encima de todo, agradezco el amor y el apoyo de mi familia. Estoy deseando volver al trabajo”.

Las acciones de Nvidia se dispararon un 33% hasta 165,57 dólares en la campana de apertura el lunes, momentos después que se anunciara el regreso de Huang. Ese precio estaba muy por debajo del máximo histórico de 239,24 dólares que la acción alcanzó apenas el mes pasado.

Trump mantiene una estrecha relación personal con Huang y pidió su restitución tan recientemente como la noche del domingo. El presidente dijo que el secretario de Justicia Todd Blanche confirmó que el gobierno “no posee pruebas de que haya incurrido en alguna conducta ilegal”.

Trump calificó la restitución como la “decisión correcta y apropiada”, y escribió en redes sociales el lunes que el país “necesita el liderazgo de Jensen en NVIDIA para garantizar el Éxito y la Prosperidad no sólo de la Compañía, sino de la Economía estadounidense”. También pidió que Nvidia continúe su investigación interna.

Trump pareció haber recibido aviso previo de la decisión. En una entrevista con Liz Landers, de PBS News Hour, unos 30 minutos antes que Nvidia anunciara la restitución de Huang, Trump dijo: “Está de vuelta donde debe estar, y vemos que no hizo absolutamente nada malo desde ese punto de vista”.

La empresa ha vivido un mes vertiginoso luego que Huang admitiera relaciones extramatrimoniales, incluida una con la empresaria china Alice Huang, sospechosa de ser espía para el país. Las acciones de Nvidia estuvieron en el centro de la volatilidad del mercado tras la admisión y sus efectos posteriores en Washington.

Legisladores y otros funcionarios electos han solicitado investigaciones sobre la conducta de Jensen Huang, las ventas de chips de Nvidia y la aplicación por parte del gobierno de los controles de exportación.

Blanche dijo a reporteros en una conferencia de prensa no relacionada este mes que el Departamento de Justicia no había llegado a ninguna conclusión sobre si Alice Huang era una espía china.

“Lo único que creo que diré es que, por supuesto, el Departamento de Justicia está investigando o revisando el asunto”, declaró Blanche.

El Departamento de Justicia está llevando a cabo una investigación penal sobre Megaspeed, la firma de computación en la nube con sede en Singapur donde Alice Huang era ejecutiva, por posibles violaciones a los controles de exportación.

La restitución de Jensen Huang se produce después de días de especulación sobre si regresaba.

Partidarios organizaron una petición en línea para que recuperara su puesto, que reunió muchas firmas de empleados actuales y anteriores de Nvidia, inversionistas y otros simpatizantes de Silicon Valley, incluido Elon Musk.

Huang publicó un mensaje en línea la semana pasada en el que decía que se sentirá “honrado” de volver si la empresa se lo pedía. Pero la Junta respondió entonces que no tenía intención de restituirlo.

No es la primera vez que un líder de la industria tecnológica es despedido por preocupaciones sobre transparencia y luego recontratado rápidamente tras una oleada de apoyo de empleados e inversionistas. Hace tres años, el cofundador de OpenAI Sam Altman fue destituido como director ejecutivo tras una caótica lucha de poder y posteriormente fue restituido días después, luego que los empleados se rebelaran.

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Los periodistas de The Associated Press Kelvin Chan, Aamer Madhani y Eric Tucker contribuyeron a este despacho.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP