americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Julius Randle culmina una increíble remontada de 13 puntos en la prórroga ante Houston

MINNEAPOLIS (AP) — Julius Randle encestó el tiro en suspensión que puso a su equipo por delante con 8,8 segundos por jugarse en la prórroga para culminar una racha final de 15-0 de los Timberwolves de Minnesota y lograr una victoria por 110-108 sobre los Rockets de Houston la noche del miércoles.

Minnesota remontó un déficit de 13 puntos en la prórroga, la mayor remontada desde que comenzó el registro detallado jugada por jugada durante todo el partido en 1997.

Randle, que anotó sus 24 unidades después del descanso, cometió una falta sobre la penetración de Kevin Durant cuando quedaban 3,3 segundos. Después de que los Rockets comenzaran con 23 de 23 desde la línea de tiros libres, el primer intento de Durant se quedó corto. Falló el segundo a propósito para intentar conservar la posesión, pero los Rockets no llegaron a tener un último tiro.

Durant y Alperen Sengun anotaron 30 puntos cada uno y se combinaron en una racha de 12-0 al final del cuarto periodo para poner a los Rockets al frente después de ir perdiendo por 11 puntos con 3 minutos y medio por jugarse. Houston anotó los primeros 13 puntos en la prórroga antes de que Minnesota respondiera con los 15 finales.

Jaden McDaniels sumó 25 puntos antes de salir por una aparente lesión en la pierna para los Wolves, que tienen marca de 10-5 esta temporada sin su superestrella Anthony Edwards. Al final, con Naz Reid expulsado por quejarse del arbitraje, Rudy Gobert eliminado por faltas y Ayo Dosunmu no disponible por una molestia en la pantorrilla, Minnesota se quedó sin cinco de sus siete mejores jugadores.

Gobert tuvo 14 puntos y 14 rebotes, y Reid aportó 14 unidades y 13 rebotes para los Wolves (45-28), que se mantuvieron a medio partido del cuarto lugar Denver en la carrera por los playoffs de la Conferencia Oeste. Los Rockets (43-29) están sextos.

Los Rockets ganaron el primer enfrentamiento el 16 de enero. Edwards tampoco jugó entonces. Los Wolves, que disputan seis de sus últimos ocho partidos como visitantes, vuelven a visitar a Houston el 10 de abril. Los Rockets juegan seis de sus últimos ocho en casa.

Durant, que acertó dos de 11 tiros de campo antes del descanso, superó a Dirk Nowitzki (11.169) para colocarse en el octavo lugar de la lista de la NBA de canastas anotadas en temporada regular a lo largo de su carrera, con 11.177.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El excongresista David Rivera llega al tribunal de Miami el 24 de marzo del 2026. (AP foto/Joshua Goodman)

Marco Rubio testifica en juicio de excongresista cubano acusado de cabildeo a favor de Venezuela

Un avión de Air Canada se ve en la pista en el Aeropuerto LaGuardia, el lunes 23 de marzo de 2026, tras chocar con un vehículo de la Autoridad Portuaria en Nueva York. (AP Foto/Ryan Murphy)

Un vuelo de Air Canada choca con un vehículo portuario en LaGuardia, Nueva York

Una línea de montaje de los Chevrolet Bolt EV y EUV 2023 en la planta de General Motors, en Lake Orion, Michigan, el 15 de junio de 2023. (Foto AP/Carlos Osorio, Archivo)

Los precios mayoristas en EEUU subieron más de lo esperado en febrero

Venezuela celebra tras vencer 3-2 a Estados Unidos en la final del Clásico Mundial de béisbol, el martes 17 de marzo de 2026, en Miami. (AP Foto/Lynne Sladky)

Venezuela vence 3-2 a EEUU y conquista su 1er título del Clásico Mundial gracias a doble de Suárez

Destacados del día

Un Castro emerge como posible sucesor de Díaz-Canel en medio de presión de EE.UU.

Un Castro emerge como posible sucesor de Díaz-Canel en medio de presión de EE.UU.

Denuncian venta de alimentos de ayuda INTERNACIONAL en tiendas en dólares controladas por militares en Cuba

Denuncian venta de alimentos de ayuda INTERNACIONAL en tiendas en dólares controladas por militares en Cuba

EE.UU. incrementa exportaciones de combustible al sector privado cubano en plena crisis energética

EE.UU. incrementa exportaciones de combustible al sector privado cubano en plena crisis energética

VIDEO: Camionero cubano pierde su licencia por no hablar inglés: crece control en carreteras

VIDEO: Camionero cubano pierde su licencia por no hablar inglés: crece control en carreteras

ICE arresta a cubano con historial de delitos sexuales contra menores tras salir de prisión en New Jersey

ICE arresta a cubano con historial de delitos sexuales contra menores tras salir de prisión en New Jersey

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter