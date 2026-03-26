Julius Randle culmina una increíble remontada de 13 puntos en la prórroga ante Houston

Compartir en:









Minnesota remontó un déficit de 13 puntos en la prórroga, la mayor remontada desde que comenzó el registro detallado jugada por jugada durante todo el partido en 1997.

Randle, que anotó sus 24 unidades después del descanso, cometió una falta sobre la penetración de Kevin Durant cuando quedaban 3,3 segundos. Después de que los Rockets comenzaran con 23 de 23 desde la línea de tiros libres, el primer intento de Durant se quedó corto. Falló el segundo a propósito para intentar conservar la posesión, pero los Rockets no llegaron a tener un último tiro.

Durant y Alperen Sengun anotaron 30 puntos cada uno y se combinaron en una racha de 12-0 al final del cuarto periodo para poner a los Rockets al frente después de ir perdiendo por 11 puntos con 3 minutos y medio por jugarse. Houston anotó los primeros 13 puntos en la prórroga antes de que Minnesota respondiera con los 15 finales.

Jaden McDaniels sumó 25 puntos antes de salir por una aparente lesión en la pierna para los Wolves, que tienen marca de 10-5 esta temporada sin su superestrella Anthony Edwards. Al final, con Naz Reid expulsado por quejarse del arbitraje, Rudy Gobert eliminado por faltas y Ayo Dosunmu no disponible por una molestia en la pantorrilla, Minnesota se quedó sin cinco de sus siete mejores jugadores.

Gobert tuvo 14 puntos y 14 rebotes, y Reid aportó 14 unidades y 13 rebotes para los Wolves (45-28), que se mantuvieron a medio partido del cuarto lugar Denver en la carrera por los playoffs de la Conferencia Oeste. Los Rockets (43-29) están sextos.

Los Rockets ganaron el primer enfrentamiento el 16 de enero. Edwards tampoco jugó entonces. Los Wolves, que disputan seis de sus últimos ocho partidos como visitantes, vuelven a visitar a Houston el 10 de abril. Los Rockets juegan seis de sus últimos ocho en casa.

Durant, que acertó dos de 11 tiros de campo antes del descanso, superó a Dirk Nowitzki (11.169) para colocarse en el octavo lugar de la lista de la NBA de canastas anotadas en temporada regular a lo largo de su carrera, con 11.177. ___ Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP