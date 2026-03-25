Jugadores y entrenadores de la NBA se entusiasman con la posible expansión: 'Sería divertido'

El entrenador en jefe de los Heat de Miami, Erik Spoelstra, dirige a su equipo durante la primera mitad de un juego de baloncesto de la NBA contra los Hornets de Charlotte en Charlotte, Carolina del Norte, el viernes 6 de marzo de 2026. (Foto AP/Nell Redmond) AP

Pero la idea de que haya partidos de la NBA otra vez en Seattle —casi dos décadas después de que los SuperSonics fueran trasladados a Oklahoma City— sin duda atrae al entrenador del Heat de Miami.

La reacción de Spoelstra a la noticia del miércoles de que la liga por fin avanzará con una exploración formal de la expansión —y que considerará a Seattle y Las Vegas como las dos ciudades candidatas— reflejó en gran medida los pensamientos de muchos en la NBA.

“Sería divertido. Creo que toda la gente del noroeste del Pacífico se puso triste cuando se fue el equipo. Me encantaban los partidos allí. Crecí detestando mucho a los Sonics porque era aficionado de los Trail Blazers, pero era un ambiente increíble. Es una ciudad que realmente puede unirse en torno a su equipo”, señaló el miércoles Spoelstra.

No hay garantía de que la expansión vaya a ocurrir, y la temporada más temprana posible para que se agregue un nuevo equipo, o equipos, probablemente sea 2028-29.

Aun así, llegar a este punto es significativo y provocó reacciones de inmediato desde Las Vegas, Seattle y otros lugares.

Desde la perspectiva de Las Vegas, el director ejecutivo y presidente de MGM Resorts, Bill Hornbuckle, expresó su agradecimiento a los dueños de la liga por la votación.

“Es apenas el primer paso, pero es un gran paso. Un nuevo equipo sería estupendo tanto para los residentes como para los visitantes, al tiempo que crearía empleos y daría un impulso a la economía. Recibiríamos con gusto la oportunidad de trabajar con la NBA para crear una experiencia inolvidable para los aficionados”, señaló Hornbuckle.

Y desde la perspectiva de Seattle, Tod Leiweke —director ejecutivo del Kraken de la NHL y quien también será director ejecutivo de One Roof Sports and Entertainment, que está en proceso de convertirse en el propietario mayoritario del Climate Pledge Arena de la ciudad— afirmó que “la parte más difícil de esto ya está hecha”.

“Vamos a armar una propuesta que lo tenga todo. Y diría que lo más importante en nuestra propuesta es la capacidad de hacerlo y hacerlo bien. Y eso va a ser muy importante para la NBA si al final siguen adelante y quieren expandirse: van a querer asegurarse de que se haga bien, de que no haya drama, de que no haya tropiezos, de que no haya errores”, manifestó Leiweke.

El pívot del Heat, Bam Adebayo, mantiene una relación con la estrella de Las Vegas Aces, A’ja Wilson, la Jugadora Más Valiosa de la WNBA en cuatro ocasiones, y ha pasado bastante tiempo en esa ciudad para ver sus partidos. No cree que un equipo de la NBA en esa ciudad vaya a hacer algo que erosione el apoyo que están recibiendo las Aces.

“Los aficionados de las Aces son realmente fieles a las Aces”, dijo Adebayo.

Los primeros indicios ciertamente sugieren que la mayoría de los jugadores y entrenadores actuales de la NBA quieren ver que la expansión se concrete.

“Creo que estamos sumando dos buenos equipos, dos buenos mercados”, expresó Spoelstra. “Será algo muy positivo para la liga”.

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FUENTE: AP