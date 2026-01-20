americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Jugadores de Senegal son aclamados como héroes en Dakar tras conquistar la Copa Africana

DAKAR, Senegal (AP) — El equipo triunfante de Senegal llegó a Dakar poco después de la medianoche del martes tras la caótica final de la Copa Africana de Naciones, en la que los jugadores abandonaron brevemente el campo para protestar por un penal pitado en el tiempo de descuento de la segunda mitad.

El presidente de Senegal, Bassirou Diomaye Faye (séptimo desde la izquierda) recibe a la selección de Senegal que se consagró campeona de la Copa Africana de Naciones al regresar al país el martes 20 de enero de 2026. (AP Foto/Misper Apawu)
El presidente de Senegal, Bassirou Diomaye Faye (séptimo desde la izquierda) recibe a la selección de Senegal que se consagró campeona de la Copa Africana de Naciones al regresar al país el martes 20 de enero de 2026. (AP Foto/Misper Apawu) AP

Los jugadores fueron recibidos por el presidente senegalés Bassirou Diomaye Faye, quien elogió su desempeño.

"Lo hicieron heroicamente, jugaron un fútbol bonito, fueron increíblemente correctos y fueron ejemplares tanto dentro como fuera del campo. Sólo podemos estar orgullosos de ellos", afirmó.

Fuera del aeropuerto, los aficionados vestidos con los colores nacionales se reunieron para dar la bienvenida a los jugadores, ondeando banderas senegalesas, tocando bocinas y cantando en celebración.

El campeón africano desfiló por las calles de la capital de Senegal el martes antes de ser recibido en el palacio presidencial más tarde en el día.

Senegal derrotó al anfitrión Marruecos de manera dramática tras una final cargada de tensión en Rabat.

Pape Gueye anotó el único gol del partido en tiempo extra para los Leones de Teranga. Algunos aficionados intentaron invadir el campo en la agonía del encuentro.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, calificó la decisión del equipo senegalés de abandonar el campo como "inaceptable" el lunes en un comunicado que fue respaldado por la Confederación Africana de Fútbol.

Como muchos aficionados senegaleses, Anta Ndiaye fue franca sobre la percibida injusticia contra su equipo en la final del domingo.

"Realmente, los marroquíes no respetaron a los senegaleses. Nosotros, los senegaleses, no tenemos ningún problema", expresó.

Bamba Sene, un aficionado que rodeaba a la multitud mientras llevaba la bandera nacional, dijo: "Estamos felices hoy, estamos orgullosos de ser senegaleses".

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Fernando Mendoza, quarterback de Indiana, celebra después de anotar frente a Miami durante la segunda mitad del juego de campeonato nacional del fútbol americano universitario, el lunes 19 de enero de 2026, en Miami Gardens, Florida. (AP Foto/Marta Lavandier)

Indiana completa temporada invicta y gana su 1er título nacional al derrotar 27-21 a Miami

Una persona herida es trasladada en ambulancia en Adamuz, cerca de Córdoba, en el sur de España, el lunes 19 de enero de 2026, tras un choque de trenes de alta velocidad. (Francisco J. Olmo/Europa Press via AP)

Sube a al menos 39 el número de muertos en choque de trenes en España mientras buscan más cuerpos

El primer ministro de Canadá, Mark Carney, habla con los medios en el Parque Ritan en Beijing, China, el viernes 16 de enero de 2026. (Foto AP/Vincent Thian)

Canadá firma un acuerdo comercial con China, desafiando a Trump

ARCHIVO – El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, hace una declaración a reporteros durante su reunión con el ministro de Exteriores armenio Ararat Mirzoyan en el Departamento de Estado en Washington, el martes 13 de enero de 2026. (AP Foto/Cliff Owen, Archivo)

Trump nombra figuras clave para supervisor plan de paz en Gaza

Destacados del día

Cuba compra combustible de emergencia en África tras la caída de Maduro y envía el tanquero MIA GRACE a La Habana

Cuba compra combustible de emergencia en África tras la caída de Maduro y envía el tanquero MIA GRACE a La Habana

Cubana recién llegada a España con beca universitaria, entre los heridos graves del trágico accidente ferroviario

Cubana recién llegada a España con beca universitaria, entre los heridos graves del trágico accidente ferroviario

Trump dice que visitará una Habana libre antes de dejar la Casa Blanca

Trump dice que visitará una "Habana libre" antes de dejar la Casa Blanca

Colapso del sistema eléctrico cubano deja a La Habana a oscuras y provoca apagones masivos en toda la Isla

Colapso del sistema eléctrico cubano deja a La Habana a oscuras y provoca apagones masivos en toda la Isla

Joven cubano con I-220A queda en libertad tras meses detenido por ICE: juez fija fianza mínima

Joven cubano con I-220A queda en libertad tras meses detenido por ICE: juez fija fianza mínima

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter