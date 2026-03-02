americateve

Jugador de la NBA Luke Kornet pide a Hawks cancelar promoción con club Magic City

Luke Kornet instó a los Hawks de Atlanta a cancelar su próxima colaboración con Magic City, al afirmar que él y otros jugadores de la NBA se sorprendieron por la decisión del equipo de promocionar el club de entretenimiento para adultos.

Luke Kornet, de los Spurs de San Antonio, reacciona a una marcación durante la primera mitad del juego de baloncesto de la NBA contra los Knicks de Nueva York, el domingo 1 de marzo de 2026, en Nueva York. (AP Foto/Seth Wenig) AP

El pívot de los Spurs de San Antonio escribió el lunes que permitir el evento del 16 de marzo durante el partido de los Hawks contra el Magic de Orlando “hablaría mal de nosotros como comunidad de la NBA, específicamente por ser cómplices de la posible cosificación y el maltrato de las mujeres en nuestra sociedad”.

“Independientemente de cómo una mujer llegue a la industria del entretenimiento para adultos, muchas en este ámbito sufren abuso, acoso y violencia a los que nunca deberían estar expuestas”, añadió Kornet en una publicación de blog.

Los Hawks anunciaron la promoción la semana pasada y señalaron que incluiría una actuación en vivo de T.I., oriundo de Atlanta, además de dos versiones de las famosas alitas de pollo de Magic City y una sudadera con capucha especial disponibles para su compra.

Pero Kornet observó que el comunicado de prensa “no reconoció que este lugar es, como el propio negocio se jacta, ‘el principal club de striptease de Atlanta’”. Por lo tanto, pidió a los Hawks que cancelen la promoción.

“Deseamos ofrecer un entorno en el que aficionados de todas las edades puedan venir con seguridad y disfrutar del baloncesto, y en el que podamos celebrar la historia y la cultura de las comunidades con la conciencia tranquila”, escribió Kornet. “La celebración de un club de striptease no es una conducta alineada con esa visión”.

Chocolate MC condenado a 10 años de prisión tras declararse culpable en tres casos penales en Florida

Cuba detiene a 10 panameños por propaganda subversiva tras aparición de carteles contra el régimen

Fuego amigo en el Golfo: Kuwait derriba por error tres F-15E de EEUU en plena ofensiva contra Irán

Mueren esposa y nieta de 14 meses del líder supremo Alí Jameneí tras bombardeos de Israel y EE.UU.

Trump YA pone LA MIRA EN CUBA como próximo objetivo tras Irán y Venezuela

