Luigi Mangione

Jueza prohíbe a fiscales buscar la pena de muerte contra acusado de matar a CEO de UnitedHealthcare

NUEVA YORK (AP) — Los fiscales federales no pueden buscar la pena de muerte contra el hombre acusado de matar al CEO de UnitedHealthcare, dictaminó el viernes una jueza, frustrando el intento de la administración Trump de ejecutarlo.

Luigi Mangione, el acusado de matar al CEO de UnitedHealthcare, en el tribunal en Nueva York el 18 de diciembre del 2025. (Shannon Stapleton/Pool Photo via AP)
Luigi Mangione, acusado de matar al CEO de UnitedHealthcare Brian Thompson, no puede tener la pena de muerte, dictaminó la jueza Margaret Garnett.

La jueza desestimó un cargo federal de asesinato contra Mangione, al encontrar que era técnicamente defectuoso. Garnett dejó en pie los cargos de acoso que conllevan un castigo máximo de cadena perpetua.

Mangione, de 27 años, se ha declarado inocente de cargos federales y estatales de asesinato. Los cargos estatales también conllevan la posibilidad de cadena perpetua.

Mangione debe regresar a la corte más tarde el viernes para una conferencia sobre el caso. Sus abogados no han comentado sobre la decisión, pero podrían hacerlo durante la conferencia o después.

La selección del jurado en el caso federal está programada para comenzar el 8 de septiembre. El juicio estatal aún no ha sido programado. El miércoles, la fiscalía del distrito de Manhattan envió una carta instando al juez en ese caso a fijar una fecha de juicio para el 1 de julio.

Thompson, de 50 años, fue asesinado el 4 de diciembre de 2024, mientras caminaba hacia un hotel en el centro de Manhattan para la conferencia anual de inversores de UnitedHealth Group. Un video de vigilancia mostró a un pistolero enmascarado disparándole por la espalda. La policía dice que "retrasar", "negar" y "deponer" estaban escritos en la munición, imitando una frase utilizada para describir cómo las aseguradoras evitan pagar reclamaciones.

Mangione, graduado de una prestigiosa universidad e hijo de una adinerada familia de Maryland, fue arrestado cinco días después en un McDonald's en Altoona, Pensilvania, a unos 370 kilómetros al oeste de Manhattan.

Cumpliendo con la promesa de campaña de Trump de perseguir vigorosamente la pena capital, la secretaria de Justicia Pam Bondi ordenó a los fiscales federales de Manhattan en abril pasado que buscaran la pena de muerte contra Mangione.

Fue la primera vez que el Departamento de Justicia buscaba aplicar la pena de muerte en el segundo mandato del presidente Donald Trump. Regresó al cargo hace un año con la promesa de reanudar las ejecuciones federales después de que fueran detenidas bajo su predecesor, el presidente Joe Biden.

Garnett, una designada por Biden, dictaminó después de una serie de presentaciones judiciales de la fiscalía y la defensa en los últimos meses. Llevó a cabo argumentos orales sobre el asunto a principios de este mes.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

