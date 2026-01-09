Jueza de EEUU prevé bloquear intento de cerrar programa de reunificación familiar

La secretaria de Seguridad Nacional de EEUU, Kristi Noem, habla durante una conferencia de prensa el jueves 8 de enero de 2026 en Nueva York. (AP Foto/Yuki Iwamura) AP

La jueza del Distrito Indira Talwani dijo en una audiencia que planeaba emitir una orden de restricción temporal, pero no especificó cuándo. Este caso es parte de un plan más amplio del gobierno de Estados Unidos para terminar con la protección legal temporal para numerosos grupos, y se produce poco más de una semana después de que otro juez dictaminara que cientos de personas de Sudán del Sur pueden vivir y trabajar legalmente en Estados Unidos.

“El gobierno, habiendo invitado a las personas a presentar su solicitud, ahora está tendiendo trampas entre esas personas y la obtención de la tarjeta verde", señaló Justin Cox, un abogado que trabaja con el Justice Action Center y que argumentó el caso para los demandantes. "Eso es increíblemente inequitativo”.

Este caso involucra un programa llamado Permisos de Reunificación Familiar , o FRP por sus siglas en inglés, y afecta a personas de Colombia, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití y Honduras. La mayoría de ellos perderán sus protecciones legales, que se implementaron durante el anterior gobierno, para el 14 de enero. El Departamento de Seguridad Nacional canceló las protecciones a finales del año pasado.

El caso involucra a cinco demandantes, pero los abogados quieren que cualquier fallo cubra a todos los que forman parte del programa.

“Aunque con un estatus temporal, estos beneficiarios de permisos no vinieron temporalmente; vinieron para comenzar sus nuevas vidas en Estados Unidos, generalmente trayendo consigo a familiares inmediatos", escribieron los demandantes en su moción. "Desde que llegaron, los beneficiarios de FRP han obtenido documentos de autorización de empleo, trabajos y han inscrito a sus hijos en la escuela”.

El gobierno, en su escrito y en la corte, argumentó que la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, tiene la autoridad para terminar cualquier programa de permisos de entrada y que dio un aviso adecuado al publicar la terminación en el registro federal. También argumentó que la terminación del programa era necesaria por motivos de seguridad nacional porque las personas no habían sido investigadas debidamente. Además, dijo que los recursos para mantener este programa se utilizarían mejor en otros programas de inmigración.

“El permiso puede ser cancelado en cualquier momento", dijo Katie Rose Talley, abogada del gobierno, tribunal. "Eso es lo que se está haciendo. No hay nada ilegal en eso”.

Talwani reconoció que el gobierno puede terminar el programa, pero cuestionó la forma en que se hizo.

El gobierno argumentó que simplemente anunciar en el registro federal que terminaría el programa era suficiente. Pero Talwani exigió que el gobierno mostrara cómo ha alertado a las personas a través de un aviso escrito —una carta o correo electrónico— de que el programa estaba terminando.

“Entiendo por qué los demandantes sienten que vinieron aquí, hicieron todos estos planes y pensaban estar aquí por mucho tiempo", manifestó Talwani. "Tengo un grupo de personas que están tratando de seguir la ley. Les estoy diciendo a ustedes que, nosotros como estadounidenses, Estados Unidos necesita hacerlo”.

Los tribunales inferiores han apoyado en gran medida mantener las protecciones temporales para muchos grupos. Pero en mayo, la Corte Suprema federal despejó el camino para que el gobierno de Trump despojara de protecciones legales temporales a cientos de miles de inmigrantes por ahora, aumentando el número total de personas que podrían estar expuestas a la deportación a casi 1 millón.

Los magistrados levantaron una orden de un tribunal inferior que mantenía las protecciones de permisos humanitarios para más de 500.000 migrantes de cuatro países: Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela. La decisión se produjo después de que el tribunal permitiera al gobierno federal revocar el estatus legal temporal de unos 350.000 migrantes venezolanos en otro caso.

El máximo tribunal no explicó su razonamiento en la breve orden, como es típico en su expediente de emergencia. Dos jueces disintieron públicamente.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP