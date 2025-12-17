Jueza bloquea temporalmente políticas que limitan acceso de legisladores a instalaciones del ICE

Compartir en:









Manifestantes se reúnen mientras agentes vigilan el exterior de un centro de procesamiento del ICE en el suburbio de Broadview, Illinois, en Chicago, el viernes 12 de diciembre de 2025. (AP Foto/Nam Y. Huh) AP

La jueza dictaminó el miércoles que presumiblemente es ilegal que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) exija un aviso de una semana a los miembros del Congreso que quieran visitar y observar las condiciones en sus instalaciones.

La jueza de distrito Jia Cobb, quien fue nominada al cargo por el presidente demócrata Joe Biden, concluyó que el requisito de aviso de siete días muy probablemente excede la autoridad legal del Departamento de Seguridad Nacional.

"La parte demandante tiene interés en conocer si las instalaciones están superpobladas o son insalubres, si el personal está involucrado en abusos, o la ubicación de detenidos o sus familiares", escribió la jueza.

Doce miembros demócratas del Congreso presentaron la demanda en Washington, D.C., en julio para impugnar las políticas de visita enmendadas de ICE después de que se les negara la entrada a las instalaciones de detención. También impugnaron una política que excluye a las oficinas de campo del ICE como instalaciones que los miembros del Congreso tienen derecho a visitar sin previo aviso. Su demanda acusa al gobierno de Trump de obstruir la supervisión legislativa de los centros durante su batida nacional de inmigración.

Los abogados del gobierno argumentaron que los demandantes no tienen personalidad jurídica para presentar la querella. También dijeron que es meramente especulativo que los legisladores se preocupen de que las condiciones en las instalaciones del ICE cambien en el transcurso de una semana. La jueza rechazó esos argumentos.

"Las cambiantes condiciones dentro de las instalaciones del ICE significan que es probablemente imposible para un miembro del Congreso reconstruir las condiciones en una instalación del día que inicialmente pretendía entrar", escribió Cobb. ___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP