Juez ordena al jefe de ICE comparecer para explicar por qué se niega el debido proceso a detenidos

Compartir en:









En una orden fechada el lunes, el juez Patrick J. Schiltz declaró que Todd Lyons, el director interino de ICE, debe comparecer personalmente en el tribunal. Schiltz criticó a la administración por su manejo de las audiencias de fianza para los inmigrantes que ha detenido.

"Este tribunal ha sido extremadamente paciente con los demandados, a pesar de que los demandados decidieron enviar miles de agentes a Minnesota para detener a extranjeros sin hacer ninguna provisión para tratar con los cientos de peticiones de hábeas corpus y otras demandas que seguramente resultarían", escribió el juez.

La orden llega un día después de que el presidente Donald Trump ordenara al zar de la frontera Tom Homan hacerse cargo de las redadas migratorias en Minnesota tras la segunda muerte este mes de una persona a manos de un policía federal.

Se enviaron mensajes a ICE y a un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional buscando una respuesta.

"Los demandados han asegurado continuamente al tribunal que reconocen su obligación de cumplir con las órdenes del tribunal, y que han tomado medidas para garantizar que esas órdenes se respeten en el futuro", continuó Schiltz en la orden. "Desafortunadamente, sin embargo, las violaciones continúan".

El juez dijo que reconoce que ordenar la comparecencia en persona del jefe de una agencia federal es extraordinario, "pero la magnitud de la violación de las órdenes judiciales por parte de ICE es igualmente extraordinaria, y se han intentado y fracasado medidas menores", escribió Schiltz.

La orden de Schiltz nombra al peticionario por nombre de pila e iniciales del apellido: Juan T.R. Dice que el tribunal concedió una petición el 14 de enero para proporcionarle una audiencia de fianza dentro de los siete días. El 23 de enero, los abogados de la persona informaron al tribunal que el peticionario seguía detenido. La orden dice que Schiltz cancelará la comparecencia de Lyons si el peticionario es liberado. ___________________________________ Catalini reportó desde Trenton, Nueva Jersey. ___________________________________ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP