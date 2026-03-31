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Juez ordena al gobierno de Trump frenar construcción del salón de baile en la Casa Blanca

WASHINGTON (AP) — Un juez federal ordenó a la administración Trump el martes suspender la construcción de un salón de baile de 400 millones de dólares donde se demolió el Ala Este de la Casa Blanca.

Grúas de construcción para el salón de baile de la Casa Blanca, el 23 de marzo de 2026, en Washington. (Foto AP/Julia Demaree Nikhinson)
Grúas de construcción para el salón de baile de la Casa Blanca, el 23 de marzo de 2026, en Washington. (Foto AP/Julia Demaree Nikhinson) AP

El juez de distrito Richard Leon, en Washington, concedió la solicitud de una medida cautelar preliminar presentada por un grupo conservacionista, que detiene temporalmente el proyecto del presidente Donald Trump en la Casa Blanca.

Leon, quien fue nominado al cargo por el presidente republicano George W. Bush, escribió: “He concluido que es probable que el National Trust tenga éxito en el fondo del asunto porque ninguna ley se acerca a otorgarle al presidente la autoridad que afirma tener”.

“El presidente de Estados Unidos es el custodio de la Casa Blanca para las futuras generaciones de Primeras Familias. ¡Sin embargo, no es el propietario!”.

Leon suspendió la aplicación de su orden durante 14 días, al reconocer que el caso “plantea cuestiones novedosas y de gran peso”, y que detener un proyecto de construcción en curso “puede plantear problemas logísticos”. También reconoció que es probable que la administración apele su decisión. El juez también dictaminó que cualquier trabajo de construcción necesario para garantizar la seguridad y la protección de la Casa Blanca queda exento del alcance de la medida cautelar.

La Casa Blanca no respondió de momento a una solicitud de comentarios.

El National Trust for Historic Preservation presentó una demanda para obtener una orden que pause el proyecto del salón de baile hasta que se someta a múltiples revisiones independientes y reciba la aprobación del Congreso.

La Casa Blanca anunció el proyecto del salón de baile en el verano. Para finales de octubre, Trump había demolido el Ala Este para dar paso a un salón de baile que, según dijo, tendría capacidad para 999 personas. La Casa Blanca indicó que donaciones privadas, incluidas las del propio Trump, pagarían la construcción prevista de un salón de baile de 90.000 pies cuadrados (8.400 metros cuadrados).

Trump siguió adelante con el proyecto antes de solicitar la opinión de dos paneles federales de revisión, la Comisión Nacional de Planificación de la Capital y la Comisión de Bellas Artes. Trump ha llenado ambas comisiones de aliados.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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