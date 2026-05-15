Juez frena ley de Texas que permitiría arrestar a presuntos inmigrantes

El Proyecto de Ley Senatorial 4, conocido por las siglas SB 4 aprobado en 2023, convierte los cruces ilegales de la frontera entre México y Texas en un delito estatal. También exige que los jueces estatales ordenen a quienes sean arrestados por entrada ilegal que salgan de Estados Unidos hacia México si son condenados, en lugar de ser procesados.

Grupos de derechos civiles presentaron una demanda a principios de este mes, argumentando que las secciones que involucran al sistema judicial del estado son inconstitucionales porque invaden la autoridad exclusiva del gobierno federal sobre las leyes de inmigración. También impugnaron la disposición que tipifica el delito estatal, al señalar que la ley no ofrece defensa para las personas que tenían permiso federal para ingresar al país o para quienes podrían tener un estatus migratorio pendiente, como una tarjeta de residencia permanente.

El juez federal de distrito David Alan Ezra concedió el jueves una orden judicial preliminar contra esas secciones de la ley. El juez, designado por Reagan, había dado a entender durante una audiencia el miércoles que las consideraba inconstitucionales.

“De hecho, es inverosímil imaginar que cada uno de los cincuenta estados de Estados Unidos tenga su propia política migratoria estatal que se imponga a las facultades inherentes de Estados Unidos como Nación”, reiteró Ezra en su fallo por escrito.

La Unión American de Libertades Civiles (ACLU), la filial de la ACLU de Texas y el Texas Civil Rights Project afirmaron que su decisión reafirmó que las leyes de inmigración no corresponden a los estados, y añadieron que el SB 4 provocaría un perfilamiento racial generalizado.

“Texas no puede pasar por encima de la Constitución federal y debería dejar de perder el tiempo intentando hacerlo”, señalaron los grupos en un comunicado conjunto a The Texas Tribune.

La oficina del fiscal general estatal Ken Paxton no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Esta demanda se presentó después de que el Tribunal Federal de Apelaciones del 5º Circuito desestimó una impugnación legal previa contra el SB 4, presentada por inmigrantes y organizaciones que trabajan con migrantes. Pero, en lugar de pronunciarse sobre la constitucionalidad de la ley, el tribunal de apelaciones desechó ese caso el mes pasado tras determinar que los demandantes no tenían legitimación para demandar.

Los líderes de Texas, que consideraron el fallo del tribunal de apelaciones como una victoria para la seguridad pública, insisten en que la SB 4 es válida porque refleja la ley federal de inmigración.

Además, han argumentado que Texas tiene un derecho soberano a defender sus fronteras. En 2023, cuando se proponía la ley, hubo cruces fronterizos ilegales en niveles récord, que —según funcionarios— equivalían a una invasión. Desde entonces, esas cifras han caído drásticamente.

Durante la audiencia del miércoles, David Bryant, de la oficina del fiscal general, no dijo que el estado estuviera abandonando el argumento de la invasión, pese a reconocer el ritmo más lento de los cruces fronterizos ilegales. Bryant sí sostuvo que el caso debía ser desestimado porque el SB 4 no había entrado en vigor y porque el director del Departamento de Seguridad Pública, Freeman Martin —el único mencionado en la demanda—, no había decidido cómo haría cumplir la ley la policía estatal.

Mientras tanto, el Departamento de Seguridad Pública y muchas agencias del orden en todo Texas ya se han asociado con agentes federales de inmigración mediante el programa 287(g), incluso bajo el modelo de fuerza de tarea que permite a los agentes interrogar a las personas sobre su estatus migratorio durante labores rutinarias de vigilancia policial.

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Esta historia fue publicada originalmente por The Texas Tribune y distribuida mediante una alianza con The Associated Press.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP