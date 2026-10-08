Juez dice que fueron ilegales las órdenes para incautar bienes del expríncipe Andrés

El juez Nicholas Hilliard señaló que la Policía del Valle del Támesis cometió un error significativo al solicitar las órdenes cuando registró las propiedades del ex príncipe, ahora conocido como Andrew Mountbatten-Windsor.

Mountbatten-Windsor fue detenido el 19 de febrero bajo sospecha de mala conducta en el ejercicio de un cargo público y la policía registró dos de sus viviendas. Sus abogados pidieron al juez del Tribunal Superior que invalidara las órdenes en virtud de las cuales se realizaron esos registros.

Hilliard indicó que las partes habían acordado invalidar las órdenes antes de la audiencia del jueves.

La Policía del Valle del Támesis manifestó que aceptó que las órdenes deben anularse porque la decisión del tribunal inicial de expedirlas fue incorrecta.

“Actualmente hay procedimientos legales en curso para decidir cómo se gestionará el material incautado durante los registros y si podemos conservarlo legalmente para respaldar nuestra investigación en curso”, dijo el departamento en un comunicado.

Mountbatten-Windsor no estuvo en el tribunal para la audiencia.

Mark Stephens, del bufete Howard Kennedy en Londres, describió la audiencia como una escaramuza preliminar dentro de una batalla legal más amplia.

“Es el primer paso del príncipe Andrés y sus abogados para decir: ‘En realidad, esto es evidencia contaminada. Se obtuvo de manera inapropiada’”, afirmó Stephens. “Por lo tanto, debería excluirse de cualquier juicio penal”.

El rey Carlos III despojó a Mountbatten-Windsor de su título principesco el año pasado, al intentar proteger al resto de la familia real de las repercusiones continuas por los vínculos de su hermano menor con Epstein.

Aunque Mountbatten-Windsor, de 66 años, sigue recibiendo una asignación de los fondos privados del rey, el Palacio de Buckingham ha dejado claro que esos fondos no pueden utilizarse para financiar su intento de impugnar las órdenes de registro.

La investigación policial se centró inicialmente en acusaciones de que Mountbatten-Windsor compartió información sensible con Epstein cuando el expríncipe era enviado comercial del Reino Unido, pero la policía dijo después que también podría considerar otros asuntos.

La policía interrogó a Mountbatten-Windsor durante 11 horas antes de dejarlo en libertad bajo investigación, lo que significa que no fue acusado ni exonerado.

Era la primera vez en casi cuatro siglos que un miembro de alto rango de la realeza británica era detenido.

Las acusaciones contra Mountbatten-Windsor salieron a la luz cuando el Departamento de Justicia de Estados Unidos publicó millones de páginas de documentos de su investigación sobre el tráfico sexual cometido por Epstein y sus conexiones con una red de hombres ricos y poderosos en todo el mundo.

Los vínculos de Mountbatten-Windsor con Epstein han sido motivo de vergüenza para la familia real durante más de una década.

Los legisladores cuestionaron la relación desde 2011, cuando el entonces príncipe se vio obligado a renunciar a su papel itinerante como enviado comercial especial del Reino Unido. Ocho años después, no logró explicar sus vínculos continuos con Epstein en una desastrosa entrevista con la BBC, lo que puso fin a su carrera como miembro activo de la familia real.

FUENTE: AP