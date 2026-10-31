Juez desestima de manera definitiva demanda de Trump contra Wall Street Journal

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El presidente Donald Trump en un evento electoral en Daytona Beach, Florida, el 30 de octubre del 2026. (AP foto/Jacquelyn Martin) AP

El juez federal distrito Darrin Gayles, en Miami, rechazó la demanda con perjuicio, es decir, que no puede presentarse de nuevo y la desestimación es permanente y definitiva.

El fallo determinó que el presidente no demostró que los demandados hicieran declaraciones difamatorias con malicia real. Dice que la demanda era "difícil de creer" al intentar “inventar” fallas en el periodismo de investigación del Journal.

La demanda se centraba en un reportaje que el Journal publicó el año pasado en el que describía una carta de insinuación sexual que, según el diario, llevaba el nombre de Trump y estaba incluida en un álbum de 2003 elaborado para el 50º cumpleaños de Epstein.

Según se informó, la carta fue recopilada por la desacreditada socialité británica Ghislaine Maxwell como parte de un álbum de cumpleaños para Epstein años antes de que fuera arrestado por primera vez en 2006 y posteriormente se distanciara de Trump.

La carta con el nombre de Trump incluye un texto enmarcado por el contorno de lo que parece ser una mujer desnuda dibujada a mano y termina con: “Feliz cumpleaños — y que cada día sea otro maravilloso secreto”, de acuerdo con el periódico.

Trump negó haberla escrito y calificó el reportaje de “falso, malicioso y difamatorio”.

La demanda acusó al diario y a sus reporteros de haber publicado “a sabiendas y de manera temeraria” “numerosas declaraciones falsas, difamatorias y denigrantes”, lo que causó un “abrumador daño financiero y reputacional” al presidente. _________________________________ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP