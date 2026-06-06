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Juez desestima demanda de Centro Kennedy contra músico que canceló show en protesta por Trump

Un juez en Washington desestimó la demanda presentada por el gobierno contra un músico que canceló su actuación en el Centro Kennedy en protesta por la influencia del presidente Donald Trump sobre el recinto.

El Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas en Washington, el 4 de junio del 2026. (AP foto/Rahmat Gul)
El Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas en Washington, el 4 de junio del 2026. (AP foto/Rahmat Gul) AP

La demanda había sido presentada contra Chuck Redd, baterista y vibrafonista que ha salido de gira con figuras que van desde Dizzy Gillespie hasta Ray Brown.

Los abogados de Redd afirman que un juez del Tribunal Superior de Washington desestimó la demanda por incumplimiento de contrato presentada después de que el músico cancelara una actuación en Nochebuena en el centro.

La desestimación se concedió el viernes en virtud de las leyes que prohíben colocar demandas solo para silenciar puntos de vista opuestos sobre asuntos de interés público.

Redd había estado al frente de las “Jazz Jams” navideñas en el centro desde 2006. Canceló la actuación del año pasado poco después de que la junta de local elegida por Trump votara para añadir el nombre del mandatario a las instalaciones.

“El Centro demandó al señor Redd porque él se opuso pública y acertadamente a añadir el nombre de Donald Trump al Centro Kennedy, una institución creada en honor al presidente John F. Kennedy", declaró Lisa J. Banks, una de las abogadas de Redd, en un comunicado.

"La demanda contra el señor Redd fue una represalia política, pura y simple, por parte del Kennedy Centro de Trump, y el tribunal lo vio correctamente como tal al desestimar el caso con perjuicio”, agregó.

Redd le comentó a The Associated Press en un correo electrónico el sábado por la mañana que está “muy complacido con el fallo del juez”.

La moción para desestimar, presentada en marzo, sostuvo que Redd no estaba obligado contractualmente a actuar. Incluía el contrato proporcionado por el centro, que el artista nunca firmó.

Los representantes del centro no respondieron a una solicitud de comentarios.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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