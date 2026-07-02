Juez colombiano envía a la cárcel a británico señalado de presunto feminicidio

El sospechoso fue identificado por la fiscalía como Foster Martinson, del Reino Unido, al que vinculó a la investigación por la muerte de Natalia Villalba Angarita, una modelo y diseñadora gráfica de 36 años, cuyo cuerpo fue hallado el 22 de junio en una maleta por la persona encargada del aseo del inmueble.

El hombre también ha sido identificado como Matthew Ashley Foster-Smith, según el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán.

El sospechoso, que no aceptó los cargos, fue imputado por los delitos de feminicidio agravado y destrucción, supresión u ocultamiento de elemento material probatorio, por los que se expone a una pena de hasta 50 años de prisión.

El hombre fue judicializado en Colombia luego de ser aprehendido el viernes pasado en el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre de Quito, Ecuador, cuando adelantaba los trámites para abordar un vuelo con destino a Londres, según informó Migración Colombia.

El extranjero habría salido de Colombia por el puente de Rumichaca, el principal paso fronterizo con Ecuador, agregó Migración.

La fiscalía detalló en un comunicado que el capturado habría ingresado al apartamento donde se alojaba Villalba en el norte de Bogotá, en el que se habría registrado como visitante con un nombre distinto para “dificultar su identificación posterior”.

“Una vez verificó que la mujer se encontraba sola, Foster Martinson presuntamente le propinó múltiples golpes con un objeto contundente hasta ocasionarle la muerte”, indicó la fiscalía. “Posteriormente, introdujo el cuerpo en una maleta, lo trasladó a la ducha del baño y abrió la llave para dejarlo expuesto a la caída de agua caliente”, agregó el reporte.

El director del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Ariel Cortés, dijo a la prensa que Villalba recibió un golpe en la cabeza y su cuerpo fue “desmembrado” para ser introducido en la maleta. Agregó que cuando un cuerpo sin vida es humedecido, se acelera su descomposición, lo que hizo más difícil tomar las huellas dactilares para determinar la identidad de la víctima.

La fiscalía señaló que el sospechoso habría buscado eliminar los rastros de sangre, por lo que cambió su ropa e introdujo la que llevaba al ingresar al apartamento en el ducto de basura.

“Las evidencias indican que el ciudadano británico permaneció en el apartamento cerca de tres horas y se habría llevado el celular de la víctima para evitar que se estableciera algún vínculo con ella”, afirmó la fiscalía.

El caso de Villalba recuerda al feminicidio de Valentina Trespalacios, una joven dj que fue encontrada sin vida en un contenedor de basura en 2023, un caso por el que fue condenado un estadounidense.

Entre enero y septiembre de 2025 fueron documentados 621 feminicidios en el país —más de dos por día en promedio—, mientras que en 2024 llegaron a 872, según el Observatorio de Feminicidios de Colombia.

FUENTE: AP