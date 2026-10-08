Juez brasileño emite orden de arresto contra Eduardo Bolsonaro, hermano de candidato presidencial

El diputado brasileño Eduardo Bolsonaro en la Conferencia de Acción Política Conservadora, el 20 de febrero de 2025, en Oxon Hill, Maryland. (AP Foto/Jose Luis Magana, Archivo) AP

Bolsonaro, un exlegislador de 42 años que vive en Texas y que cuenta con tarjeta de residencia permanente, fue condenado por cabildear para imponer sanciones contra miembros del gobierno brasileño y aplicar aranceles más elevados a las exportaciones de la nación sudamericana durante el juicio de su padre, el expresidente Jair Bolsonaro, quien fue procesado por intento de golpe de Estado. Estados Unidos y Brasil tienen un tratado de extradición desde 1961, pero no estaba claro de momento si los términos son aplicables.

Su abogado no respondió de momento a una solicitud de comentarios de The Associated Press. Miembros del gobierno del presidente Donald Trump se han abstenido de comentar sobre la condena de Eduardo Bolsonaro.

La decisión del juez Alexandre de Moraes se produjo menos de tres semanas antes de que se celebre la segunda vuelta de los comicios presidenciales entre el actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva, y Flávio Bolsonaro, quien el domingo pasado obtuvo la mayor cantidad de votos en la primera vuelta. Eduardo Bolsonaro ha sido un vínculo clave entre su hermano y el gobierno de Trump.

De Moraes, a quien la familia Bolsonaro considera un enemigo político, también canceló el pasaporte brasileño de Eduardo Bolsonaro. El magistrado presidió la investigación que condujo a que Jair Bolsonaro fuera sentenciado el año pasado a 27 años en prisión, aunque desde entonces se ha visto involucrado en acusaciones de corrupción.

El juez señaló en su fallo que Eduardo Bolsonaro debe comenzar a cumplir su condena de inmediato y advirtió a la Policía Federal del país que, en caso de que regrese a Brasil, deberá ser arrestado.

“El acusado no puede beneficiarse de su propio comportamiento indebido al huir del territorio nacional hacia un lugar desconocido con el propósito de frustrar la aplicación de la ley penal”, afirmó el juez.

Eduardo Bolsonaro ha vivido en Estados Unidos desde 2025, por lo que perdió su escaño en el Congreso Nacional de Brasil y su empleo como investigador de la Policía Federal debido a su prolongada ausencia.

El gobierno de Estados Unidos tendría que aprobar una solicitud de extradición para Bolsonaro, lo cual es poco probable, indicó Raphael Vieira da Fonseca Rocha, profesor de derecho en la Universidad Federal de Juiz de Fora.

Debido a la poca probabilidad de que se conceda una extradición, “solicitarla a través de los canales diplomáticos existentes de cooperación jurídica internacional debilitaría al Supremo Tribunal Federal”, destacó Fonseca Rocha.

Indicó que es probable que el Supremo Tribunal Federal ni siquiera lo intente y que, en cambio, parecía ejercer presión al cancelar su pasaporte.

El exlegislador impulsó la candidatura presidencial de su hermano, cuando lo llevó el pasado 26 de mayo a la Casa Blanca para una reunión con Trump. En ese momento, Flávio Bolsonaro enfrentaba fuertes críticas debido a los vínculos que confesó con un desacreditado banquero, lo que podría descarrilar su candidatura, de acuerdo con los analistas.

___

La periodista de Associated Press Eléonore Hughes, en Río de Janeiro, contribuyó con este despacho.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP