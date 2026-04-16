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Juez australiano rechaza apelación de piloto estadounidense contra extradición

MELBOURNE, Australia (AP) — Un juez australiano rechazó el jueves una apelación de un ex piloto de los marines estadounidenses para evitar su extradición a Estados Unidos por acusaciones de que entrenó ilegalmente a aviadores militares chinos hace más de una década.

Daniel Duggan y su esposa Saffrine en Australia. Foto sin fecha, cortesía de Saffrine Duggan. (Saffrine Duggan via AP)
Daniel Duggan y su esposa Saffrine en Australia. Foto sin fecha, cortesía de Saffrine Duggan. (Saffrine Duggan via AP) AP

Daniel Duggan está acusado de haber entrenado a pilotos militares chinos mientras trabajaba como instructor para la Test Flying Academy de Sudáfrica. Duggan ha negado las acusaciones y sostiene que se trataba de una maniobra política y que Estados Unidos lo estaba señalando injustamente.

El juez James Stellios, del Tribunal Federal, determinó al desestimar la apelación que en 2024 no se cometió ningún error de jurisdicción cuando el entonces fiscal general, Mark Dreyfus, ordenó la extradición de Duggan.

Saffrine Duggan, esposa de Duggan y madre de sus seis hijos, declaró a los periodistas fuera del tribunal en Canberra que sus abogados considerarían una nueva apelación. Los abogados también están pidiendo a la sucesora de Dreyfus como fiscal general, Michelle Rowland, que revoque la orden de extradición.

“Estamos muy decepcionados por este fallo y consideraremos nuestras opciones cuidadosamente. Pero que no haya duda: no nos rendiremos", declaró Saffrine Duggan. "Hoy no termina nuestra búsqueda de justicia”.

La oficina de Rowland tomó nota del fallo judicial y señaló en un comunicado que Daniel Duggan “permanecerá bajo custodia de extradición en Australia hasta su entrega a Estados Unidos”.

Una acusación formal de 2016 del Tribunal de Distrito de Estados Unidos en Washington, que se hizo pública a finales de 2022, sostiene que Duggan conspiró con otras personas para proporcionar entrenamiento a pilotos militares chinos en 2010 y 2012, y posiblemente en otras ocasiones, sin solicitar la licencia correspondiente.

Los fiscales alegan que Duggan recibió alrededor de nueve pagos por un total de unos 88.000 dólares australianos (61.000 dólares) de otro conspirador, además de viajes a Estados Unidos, Sudáfrica y China para lo que en ocasiones se describió como “entrenamiento de desarrollo personal”.

Duggan, de 57 años y nacido en Boston, ha estado recluido en prisiones de máxima seguridad desde que fue arrestado en 2022 en un supermercado cerca de la casa familiar en Nueva Gales del Sur.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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