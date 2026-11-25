Rosana Vaccon, a la izquierda, y Andrea Martínez —quienes forman parte de un grupo de mujeres que denuncian haber sido víctimas de trata de personas y trabajo forzoso en centros del Opus Dei en Argentina— posan para una fotografía en Buenos Aires, el martes 1 de septiembre de 2026. (AP Foto/Natacha Pisarenko) AP

El juez Daniel Rafecas convocó al sacerdote argentino Mariano Fazio, vicario auxiliar del Opus Dei y segundo en la jerarquía de la organización, a prestar declaración el 19 de febrero próximo. Además convocó a los también argentinos Víctor Urrestarazu —el mismo día 19— y a Gabriel Dondo el 16 de febrero, según confirmó a The Associated Press el abogado de las denunciantes, Sebastián Sal.

Las citaciones a indagatoria habían sido solicitadas al juez por varios fiscales que investigaron los hechos denunciados, que se habrían producido entre mediados de los años 70 y 2015.

Un juez federal argentino citó el miércoles a declarar como imputados a uno de los máximos dirigentes del Opus Dei y a otros dos sacerdotes de esa organización católica en el marco de una investigación por la presunta trata de personas y reducción a la servidumbre que identificó a 43 mujeres como posibles víctimas.

El juez Daniel Rafecas convocó al sacerdote argentino Mariano Fazio, vicario auxiliar del Opus Dei y segundo en la jerarquía de la organización, a prestar declaración el 19 de febrero próximo. Además convocó a los también argentinos Víctor Urrestarazu —el mismo día 19— y a Gabriel Dondo el 16 de ese mes, según confirmó a The Associated Press el abogado de las denunciantes, Sebastián Sal.

Las citaciones a indagatoria habían sido solicitadas al juez por varios fiscales que investigaron los hechos denunciados, que se habrían producido entre mediados de los años 70 y 2015.

Fazio se desempeñó como vicario regional entre 2010 y 2014, mientras que Urrestarazu ocupó ese mismo cargo que cubría Argentina y otros países del Cono sur entre 2014 y 2021. Dondo fue responsable de la sección de mujeres de la organización en Argentina entre 1991 y 2017.

El Opus Dei dijo en un comunicado que recibía la decisión judicial “con plena disposición a colaborar” y señaló que es un paso necesario para “esclarecer de forma definitiva una situación que ha estado marcada por acusaciones carentes de sustento fáctico y jurídico”.

La investigación se inició a raíz de una denuncia presentada en 2023 ante la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas de Argentina (PROTEX) por la explotación que habrían sufrido decenas de numerarias auxiliares del Opus en centros de esa organización distribuidos en el país sudamericano y en el exterior.

La pesquisa identificó a más de 40 mujeres que habrían sido reclutadas cuando eran niñas o adolescentes, muchas de ellas provenientes de hogares de bajos recursos y de zonas rurales, bajo promesas de acceso a la educación y la formación profesional. Una vez reclutadas, habrían sido convertidas en “numerarias auxiliares” para realizar tareas domésticas en los centros del Opus Dei.

Las indagatorias se centran en el caso de una mujer que llegó a Argentina a los 16 años y que habría sido reclutada por miembros del Opus Dei bajo la promesa de que podría continuar sus estudios y obtener un título en hotelería. Sin embargo, la mujer, identificada por las iniciales M.I.E., habría realizado tareas domésticas sin recibir un salario ni acceder a lo prometido.

Entre 1984 y 2015 se desempeñó como numeraria auxiliar en distintos centros del Opus Dei en Argentina y Roma, donde habría sido sometida a jornadas laborales de hasta 15 horas que incluían tareas de limpieza, cocina, lavandería y planchado. Estas condiciones habrían deteriorado su salud física y mental, llevándola a padecer depresión.

El código penal contempla una pena de hasta 15 años de prisión por la reducción a la esclavitud o servidumbre y de hasta ocho años por la captación, el traslado o la acogida de personas con fines de explotación. Sin embargo, la justicia puede contemplar agravantes que sumen más años.

El juez no convocó a indagatoria a otros dos miembros de la organización cuyas indagatorias también fueron solicitadas por los fiscales, debido a que ambos dejaron sus cargos hace más de 12 años y la acción penal en su contra habría prescrito.

El abogado de las denunciantes solicitó además la indagatoria del máximo dirigente del Opus Dei, el sacerdote español Fernando Ocáriz, sobre cuyo pedido el juez aún no se ha pronunciado.

El Opus Dei dijo en un comunicado que recibía la decisión judicial “con plena disposición a colaborar” y señaló que es un paso necesario para “esclarecer de forma definitiva una situación que ha estado marcada por acusaciones carentes de sustento fáctico y jurídico”.

La investigación se inició a raíz de una denuncia presentada en 2023 ante la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas de Argentina (PROTEX) por la explotación que habrían sufrido decenas de numerarias auxiliares del Opus en centros de esa organización distribuidos en el país sudamericano y en el exterior.

La pesquisa identificó a más de 40 mujeres que habrían sido reclutadas cuando eran niñas o adolescentes, muchas de ellas provenientes de hogares de bajos recursos y de zonas rurales, bajo promesas de acceso a la educación y la formación profesional. Una vez reclutadas, habrían sido convertidas en “numerarias auxiliares” para realizar tareas domésticas en los centros del Opus Dei.

Las indagatorias se centran en el caso de una mujer que llegó a Argentina a los 16 años y que habría sido reclutada por miembros del Opus Dei bajo la promesa de que podría continuar sus estudios y obtener un título en hotelería. Sin embargo, la mujer, identificada por las iniciales M.I.E., habría realizado tareas domésticas sin recibir un salario ni acceder a lo prometido.

Entre 1984 y 2015 se desempeñó como numeraria auxiliar en distintos centros del Opus Dei en Argentina y Roma, donde habría sido sometida a jornadas laborales de hasta 15 horas que incluían tareas de limpieza, cocina, lavandería y planchado. Estas condiciones habrían deteriorado su salud física y mental, llevándola a padecer depresión.

El código penal contempla una pena de hasta 15 años de prisión por la reducción a la esclavitud o servidumbre y de hasta ocho años por la captación, el traslado o la acogida de personas con fines de explotación. Sin embargo, la justicia puede contemplar agravantes que sumen más años.

El juez no convocó a otros dos miembros de la organización cuyas indagatorias también fueron solicitadas por los fiscales, debido a que ambos dejaron sus cargos hace más de 12 años y la acción penal en su contra habría prescrito.

El abogado de las denunciantes solicitó además la indagatoria del máximo dirigente del Opus Dei, el sacerdote español Fernando Ocáriz, sobre cuyo pedido el juez aún no se ha pronunciado.

FUENTE: AP