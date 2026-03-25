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Judge se va en blanco el día inaugural; Yankees vencen 7-0 a Gigantes en debut de umpire robot

SAN FRANCISCO (AP) — Aaron Judge se fue en blanco el día inaugural por primera vez y se ponchó cuatro veces por primera vez desde septiembre de 2024, pero los Yankees de Nueva York aun así produjeron mucha ofensiva y vencieron la noche del miércoles 7-0 a San Francisco, en el debut del manager de los Gigantes, Tony Vitello, para comenzar la temporada de las Grandes Ligas.

Aaron Judge, de los Yankees de Nueva York, camina hacia el círculo de espera durante la sexta entrada de un juego de béisbol contra los Gigantes de San Francisco en San Francisco, el miércoles 25 de marzo de 2026. (Foto AP/Jeff Chiu)
Aaron Judge, de los Yankees de Nueva York, camina hacia el círculo de espera durante la sexta entrada de un juego de béisbol contra los Gigantes de San Francisco en San Francisco, el miércoles 25 de marzo de 2026. (Foto AP/Jeff Chiu) AP

El panameño José Caballero impulsó la carrera de la ventaja con un sencillo productor en una segunda entrada de cinco carreras y además perdió la primera revisión solicitada al llamado árbitro robot de las Grandes Ligas, al apelar sin éxito un strike cantado por Logan Webb en la cuarta.

Max Fried (1-0) permitió dos hits en 6 1/3 entradas para convertirse en apenas el quinto lanzador de los Yankees desde 1969 con al menos 6 1/3 entradas sin permitir carreras el día inaugural, uniéndose a Catfish Hunter (1977), Ron Guidry (1980), Rick Rhoden (1988) y David Cone (1996). Nueva York ganó un juego inaugural con blanqueada como visitante por primera vez desde 1967.

Webb (0-1) abrió la cuarta entrada con una sinker de 90,7 mph en la esquina alta e interna que Bill Miller —árbitro de Grandes Ligas desde 1997— cantó strike. Caballero se tocó el casco, y las 12 cámaras Hawk-Eye del Sistema Automatizado de Bolas y Strikes ratificaron la decisión de Miller en un gráfico mostrado en la pantalla del Oracle Park.

A Judge lo abuchearon antes del juego y durante cada turno al bate al iniciar su 11.ª temporada en las Grandes Ligas. El oriundo de California había sido pretendido por los Gigantes durante la agencia libre en 2022, pero finalmente eligió la oferta de contrato de los Yankees por 360 millones de dólares y nueve años.

Webb, ganador de 15 juegos la temporada pasada y que realizó su quinta apertura en un día inaugural, fue castigado con seis carreras limpias —siete en total— y nueve hits en cinco entradas.

Por los Gigantes, el venezolano Luis Arraez de 3-1. El dominicano Rafael Devers de 4-1. El puertorriqueño Helliot Ramos de 4-1.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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