americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Jóvenes Leones Indomables devuelven la esperanza a Camerún tras agitación previa a Copa Africana

RABAT, Marruecos (AP) — Al final, incluso Samuel Eto'o estaba feliz.

Che Malone, de Camerún, se lanza de chilena en el partido de cuartos de final de la Copa Africana ante Marruecos, el viernes 9 de enero de 2026 (AP Foto/Mosaab Elshamy)
Che Malone, de Camerún, se lanza de chilena en el partido de cuartos de final de la Copa Africana ante Marruecos, el viernes 9 de enero de 2026 (AP Foto/Mosa'ab Elshamy) AP

La decepción rápidamente se transformó en orgullo para Camerún tras su eliminación de la Copa Africana de Naciones ante Marruecos en los cuartos de final.

Eto'o, el presidente de la Federación Camerunesa de Fútbol (FECAFOOT), protestó airadamente durante el partido del viernes en Rabat, pero después habló con los jugadores en el vestuario y los elogió por el honor que devolvieron al equipo tras la agitación previa al torneo.

Al menos parte de dicha turbulencia fue culpa de Eto'o, ya que su federación despidió al entrenador Marc Brys menos de tres semanas antes de la Copa Africana. Citó quejas que incluían los supuestos "actos irrespetuosos, parciales e insubordinados" del belga hacia Eto'o y la federación, y "varias deficiencias profesionales" incluyendo el fracaso para clasificarse al Mundial.

Brys fue nombrado entrenador de Camerún por el ministerio de deportes del país en abril de 2024, cuando FECAFOOT anunció su "gran asombro" por su contratación.

Como fue contratado por el ministerio, Brys se negó a aceptar su despido por parte de la federación, y supuestamente nombró una plantilla de Camerún para la Copa Africana que incluía al capitán Vincent Aboubakar y al portero André Onana.

FECAFOOT nombró a David Pagou como sucesor de Brys, y el experimentado entrenador de la liga camerunesa también convocó a su plantel. Dejó fuera a Aboubakar y Onana, entre otros que estaban en la lista de Brys.

Cuando Camerún comenzó con una victoria contra Gabón, quedó claro que Pagou estaba a cargo.

Liderados por jóvenes jugadores, incluyendo al delantero de 19 años Christian Kofane y al mediocampista de 22 años Carlos Baleba, los Leones Indomables impresionaron con su compromiso e intensidad en un empate contra el campeón defensor Costa de Marfil, luego una victoria 2-1 sobre Mozambique, seguida de un triunfo por ese mismo marcador sobre Sudáfrica en los octavos de final.

Marruecos, frente a 65.000 de sus seguidores, fue un desafío demasiado grande el viernes.

Las esperanzas de Camerún también se vieron afectadas por la salida temprana del lateral derecho Junior Tchamadeu, quien fue retirado entre lágrimas con lo que parecía una grave lesión de rodilla después de que Noussair Mazraoui rodó sobre él en un duelo por el balón.

Pero Pagou también se sintió alentado por la progresión del equipo dado el poco tiempo que tuvo para prepararse.

"Me gustaría recordarles que comenzamos el 16 de diciembre. Es 9 de enero, no ha pasado ni un mes", dijo Pagou. "Estamos contentos con estos muchachos porque le dieron mucha emoción a la gente, y ése era el objetivo. ... Desafortunadamente, Marruecos nos cortó el camino. Así que regresaremos con calma y continuaremos nuestro progreso."

_____

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Manifestantes se enfrentan a agentes federales en el exterior del edificio federal Obispo Henry Whipple, el 8 de enero de 2026, en Minneapolis, Minnesota. (AP Foto/Tom Baker)

Protestas contra ICE en EEUU tras tiroteos en Minneapolis y Portland, Oregón

El presidente de EEUU, Donald Trump, responde a preguntas de los medios de comunicación durante una reunión con ejecutivos petroleros en la Casa Blanca, en Washington, el viernes 9 de enero de 2026. (AP Foto/Alex Brandon)

Trump promete a empresas petroleras "completa seguridad" si invierten en Venezuela

La secretaria de Seguridad Nacional de EEUU, Kristi Noem, habla durante una conferencia de prensa el jueves 8 de enero de 2026 en Nueva York. (AP Foto/Yuki Iwamura)

Jueza de EEUU prevé bloquear intento de cerrar programa de reunificación familiar

Esta imagen, tomada de un video proporcionado por el Departamento de Defensa de Estados Unidos, muestra al buque Munro de la Guardia Costera de Estados Unidos siguiendo al MV Bella 1 en el océano Atlántico el miércoles 7 de enero de 2026. (Departamento de Defensa a través de AP)

Fuerzas de EEUU interceptan otro petrolero sancionado en el mar Caribe, afirma Ejército

Destacados del día

Régimen cubano saca los tanques viejos y  activa el Día Nacional de la Defensa en plena crisis

Régimen cubano saca los tanques viejos y  activa el "Día Nacional de la Defensa" en plena crisis

El presidente Donald Trump elige a un reportero para hacerle una pregunta al vicepresidente J.D. Vance (izquierda) y al secretario de Estado Marco Rubio (derecha) durante una reunión con ejecutivos petroleros en la Sala Este de la Casa Blanca, el viernes 9 de enero de 2026, en Washington. (AP Foto/Alex Brandon)

Trump firma orden ejecutiva para proteger los ingresos por la venta de petróleo venezolano

Bruno Rodríguez DESAFÍA a Trump y asegura que Cuba defenderá su soberanía aunque cueste vidas

Bruno Rodríguez DESAFÍA a Trump y asegura que Cuba defenderá su soberanía "aunque cueste vidas"

Manifestantes se enfrentan a agentes federales en el exterior del edificio federal Obispo Henry Whipple, el 8 de enero de 2026, en Minneapolis, Minnesota. (AP Foto/Tom Baker)

Protestas contra ICE en EEUU tras tiroteos en Minneapolis y Portland, Oregón

ARCHIVO - Un avión con Donald Trump Jr. a bordo aterriza en Nuuk, Groenlandia, el 7 de enero de 2025. (Emil Stach/Ritzau Scanpix via AP, archivo)

Cómo Estados Unidos podría hacerse con el control de Groenlandia y los posibles desafíos

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter