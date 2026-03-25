Joven mata a dos maestras en escuela del oeste de México tras subir a las redes video con el arma

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Así lo informó el miércoles el fiscal de Michoacán, Carlos Torres, en una entrevista con el portal Aristegui Noticias un día después del doble homicidio ocurrido en un bachillerato de la localidad de Lázaro Cárdenas, en la costa del Pacífico.

Los fiscales están intentando localizar el teléfono del joven ya que podría dar más pistas sobre las motivaciones del ataque, pero no se descarta que pudiera estar vinculado con la ideología “incel”, abreviatura de “celibato involuntario”, una especie de subcultura que se manifesta en redes sociales por hombres que culpan a las mujeres por su falta de vida sexual activa, dijo Torres.

En septiembre un joven asesinó a un alumno de 16 años e hirió a un trabajador de un bachillerado de Ciudad de México. El homicida estaba aparentemente ligado a la misma ideología.

El fiscal de Michoacán señaló que el adolescente llegó al centro educativo la mañana del martes y, según los videos de las cámaras de seguridad, entró directamente adonde estaban las maestras, sacó el rifle de la funda y le disparó en la nuca a una de las mujeres.

La segunda maestra intentó resguardarse detrás de un escritorio pero el joven le disparó en dos ocasiones, agregó Torres. En el lugar se localizaron 14 casquillos.

Torres dijo que el adolescente había subido un video con el arma en las redes nueve horas antes del ataque y llevando la misma ropa. Las investigaciones constataron que lo que grabó en su domicilio, donde vivía con su madre y su padrastro, un integrante de la Secretaría de Marina.

El funcionario afirmó que el rifle no es de uso del ejército y que ese tipo de armas largas suelen ser utilizadas por algunas corporaciones policiales. Agregó que el joven tomó el arma de su domicilio. “Vamos a continuar con el trabajo pericial y la entrevista del menor, con apoyo psicológico”, afirmó. FUENTE: AP