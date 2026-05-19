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Josh Bell castiga a los Astros con 2 jonrones y 4 impulsadas en triunfo 6-3 de los Mellizos

MINNEAPOLIS (AP) — Josh Bell conectó dos jonrones e impulsó cuatro carreras mientras los Mellizos de Minnesota vencieron 6-3 a los Astros de Houston la noche del lunes.

Josh Bell, izquierda, de los Mellizos de Minnesota, conecta un sencillo producgtor durante la sexta entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas contra los Astros de Houston, el lunes 18 de mayo de 2026, en Minneapolis. (AP Foto/Abbie Parr)
Josh Bell, izquierda, de los Mellizos de Minnesota, conecta un sencillo producgtor durante la sexta entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas contra los Astros de Houston, el lunes 18 de mayo de 2026, en Minneapolis. (AP Foto/Abbie Parr) AP

El juego se retrasó 1 hora y 57 minutos debido a la lluvia y los relámpagos en la parte baja de la quinta entrada, con los Mellizos arriba 3-0.

Bell conectó un jonrón en la segunda entrada para abrir la pizarra y luego castigó al abridor de los Astros, Tatsuya Imai (1-2), con un batazo al jardín izquierdo de dos carreras en la cuarta. Fue el 12do juego de múltiples cuadrangulares en la carrera de 11 años de Bell.

Tras reanudarse el juego, Bell impulsó su cuarta carrera con un sencillo productor en la sexta.

Houston amenazó en la primera entrada ante el cubano Kendry Rojas, de Minnesota, un relevista que abrió y lanzó cuatro innings. Rojas llenó la casa con un par de boletos y un sencillo antes de conseguir un out. Pero salió del apuro al provocar un elevado dentro del cuadro y una doble matanza.

Rojas permitió dos hits y ponchó a tres en su primera apertura en las Grandes Ligas. Debutó el 22 de abril y ha hecho tres apariciones como relevista.

Eric Orze (2-1) trabajó una entrada y un tercio en blanco como relevista. Taylor Rogers consiguió los últimos dos outs para su primer salvamento.

El campocorto de Houston, el dominicano Jeremy Peña, fue activado el lunes tras perderse tiempo por una distensión en el isquiotibial derecho. Abrió la alineación de Houston y recibió un boleto en su primera aparición en el plato desde el 11 de abril. Los Astros, plagados de lesiones, comenzaron la serie sin el venezolano José Altuve, quien fue colocado en la lista de lesionados por una distensión en el oblicuo.

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Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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