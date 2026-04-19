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José Ramírez suena 2 jonrones, Brayan Rocchio impulsa 3 y Guardianes vencen 8-4 a Orioles

CLEVELAND (AP) — José Ramírez conectó dos jonrones, Brayan Rocchio pegó tres hits e impulsó tres carreras, y los Guardianes de Cleveland vencieron el domingo 8-4 a los Orioles para llevarse tres de cuatro juegos ante Baltimore.

José Ramírez de los Guardianes de Cleveland luego de batear un jonrón contra los Orioles de Baltimore, el domingo 19 de abril de 2026. (AP Foto/Sue Ogrocki)
José Ramírez de los Guardianes de Cleveland luego de batear un jonrón contra los Orioles de Baltimore, el domingo 19 de abril de 2026. (AP Foto/Sue Ogrocki) AP

El dominicano Ramírez se voló la cerca en la cuarta y la quinta entradas ante Trevor Rogers (2-2), con lo que aumentó a 28 su récord de la franquicia de juegos con múltiples jonrones. También superó a Earl Averill y se colocó en el segundo lugar en la historia de Cleveland con 138 jonrones en casa.

Ramírez batea para .342 con cinco jonrones en sus últimos 11 juegos.

El también dominicano Juan Brito conectó un doble de dos carreras y el venezolano Rocchio aportó un sencillo impulsor en la cuarta, cuando los Guardianes anotaron cuatro veces para ponerse 5-0. Rocchio también remolcó con sencillos a Rhys Hoskins y David Fry en la octava frente a Cameron Foster.

Taylor Ward conectó su primer jonrón como Oriole, un batazo de tres carreras en la quinta, y Dylan Beavers impulsó una carrera con un rodado por Baltimore, que ha perdido cinco de seis. Ward, quien pegó 36 jonrones con los Angelinos de Los Angeles la temporada pasada, se embasó por vigésima vez en sus últimos 21 juegos y suma 11 carreras impulsadas en ese lapso.

Matt Festa (1-0) retiró al último bateador de la quinta con las bases llenas. Peyton Pallette, la selección del Draft de la Regla 5, lo siguió con dos entradas perfectas.

Los Guardians tienen marca de 38-21 contra los Orioles desde 2017. Baltimore no ha ganado una serie de temporada ante Cleveland desde 2016.

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