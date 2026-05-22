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José Caballero vuelve al diamante de los Yankees tras 10 días en lista de lesionados

NUEVA YORK (AP) — El panameño José Caballero fue activado por los Yankees de Nueva York y regresó al campocorto para el primer juego de la serie del viernes contra los Rays de Tampa Bay, tras pasar el mínimo de 10 días en la lista de lesionados debido a una fractura en el dedo medio de la mano derecha.

José Caballero, de los Yankees de Nueva York, conecta un doblete productor de una carrera durante la sexta entrada de un partido de béisbol contra los Orioles de Baltimore, el lunes 4 de mayo de 2026, en Nueva York. (Foto AP/Yuki Iwamura)
José Caballero, de los Yankees de Nueva York, conecta un doblete productor de una carrera durante la sexta entrada de un partido de béisbol contra los Orioles de Baltimore, el lunes 4 de mayo de 2026, en Nueva York. (Foto AP/Yuki Iwamura) AP

Caballero bateó séptimo por los Yankees, que perdieron los dos últimos juegos de una serie contra Toronto después de ganar los dos primeros.

Caballero se lesionó al lanzarse de regreso a la primera base en un intento de sorprenderlo fuera de base del relevista dominicano de Milwaukee Abner Uribe durante la novena entrada de un juego en Milwaukee el 10 de mayo, pese a que llevaba un guante protector para deslizarse. Adquirido de Tampa Bay el 31 de julio pasado, Caballero, de 29 años, ha sido titular en 39 juegos como campocorto y batea para .249 con cuatro jonrones, 13 carreras impulsadas y 13 bases robadas, con un OPS de .720.

Anthony Volpe, el campocorto titular de 2021 a 2023, bateó para .217 con tres carreras impulsadas, dos bases robadas y siete bases por bolas, para un OPS de .707 en ausencia de Caballero, y se mantuvo en el roster de Grandes Ligas. Volpe había sido enviado a Triple-A Scranton/Wilkes-Barre tras su recuperación de una cirugía de hombro el 14 de octubre.

Nueva York abrió un lugar en el roster al enviar a su principal prospecto, Spencer Jones, a Scranton. Jones debutó el 8 de mayo y bateó para .167, sin hits de extrabase y con dos carreras impulsadas en 27 apariciones al plato a lo largo de 10 juegos. Fue ascendido después de que el dominicano Jasson Domínguez se esguinzara el hombro izquierdo al estrellarse contra la pared del jardín del Yankee Stadium el 7 de mayo.

Trent Grisham volvió a la alineación como primer bate y jugando en el jardín central tras perderse un juego. Salió del partido del miércoles por dolor en la rodilla y las pruebas no mostraron daño estructural.

Nueva York también activó al as derecho Gerrit Cole de la lista de lesionados de 15 días tras recuperarse de una cirugía de reemplazo del ligamento del codo. Estaba previsto que abriera el viernes, en su primera aparición en Grandes Ligas que cuenta desde la Serie Mundial de 2024.

El derecho dominicano Yovanny Cruz fue enviado a los RailRiders la noche del jueves, después de realizar sus primeras dos apariciones en Grandes Ligas.

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Deportes de AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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