Jordan Walker amplía su racha de hits a 11 juegos. Cardenales vencen 5-3 a Guardianes

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Victor Scott II (centro), Nathan Church (derecha) y Jordan Walker (izquierda) celebran una carrera de los Cardenales de San Luis ante los Guardianes de Cleveland, el miércoles 15 de abril de 2026, en San Luis. (AP Foto/Jeff Roberson) AP

Dustin May (2-2) permitió una carrera con seis hits y una base por bolas, y ponchó a cuatro en seis entradas, mientras que Riley O’Brien lanzó un noveno inning perfecto para conseguir su quinto salvamento.

Slade Cecconi permitió una carrera con tres hits, pero otorgó un máximo de su carrera de cinco bases por bolas y realizó 87 lanzamientos en cuatro entradas por Cleveland, que perdió juegos consecutivos por primera vez en esta temporada.

JJ Wetherholt conectó un elevado de sacrificio al jardín central ante Tim Herrin después de que Connor Brogdon (2-2) dio base por bolas a Victor Scott II para llenar las bases en la sexta entrada, y Burleson pegó un sencillo de dos carreras por el centro para poner arriba 4-1 a San Luis.

Church conectó un doble impulsor por la línea del jardín derecho en la parte baja de la séptima entrada, después de que Bo Naylor pegó un doble de dos carreras ante Justin Bruihl en la parte alta de la séptima para recortar la desventaja de Cleveland a 4-3.

El dominicano José Ramírez, bateador designado de los Guardianes, conectó de foul el primer lanzamiento que vio en la sexta entrada y se golpeó la espinilla derecha. Permaneció en el suelo durante varios minutos antes de terminar su turno al bate y batear para una doble matanza.

En la primera entrada, Ramírez bateó para una jugada de selección en su turno al bate número 6.040 de por vida, récord de la franquicia, para romper la marca de Nap LaJoie, que tenía 112 años.

___ Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP