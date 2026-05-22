Jordan Spieth se anota 62, pero enfrenta reto en el Byron Nelson tras el 60 de Si Woo Kim

Spieth se está dando una oportunidad de responder, aunque el coqueteo de Si Woo Kim con la historia, al conseguir una ronda de 60 golpes, dejó al triple campeón de majors con mucho trabajo por hacer.

Kim estaba en posición de lograr la 16.ª ronda por debajo de 60 en la historia de la Gira de la PGA el viernes, antes de que un bogey en el hoyo final lo dejara con 11 bajo par en el día y 18 bajo par (124) tras 36 hoyos.

Spieth comenzó sus últimos nueve hoyos —la primera vuelta de TPC Craig Ranch— con seis birdies consecutivos camino a un 62, 9 bajo par, y quedó con un acumulado de 12 bajo par.

Spieth estaba a un golpe de su compañero de juego Sungjae Im, quien hizo hoyo en uno en el séptimo, par 3, apenas instantes después del sexto birdie consecutivo de Spieth y concretó su 61 con un águila en el noveno., par 5.

Im estaba empatado con Scheffler, el japonés Kensei Hirata y Wyndham Clark, quien igualó el 63 de Scheffler.

Una remodelación de casi 25 millones de dólares en TPC Craig Ranch añadió trampas de arena y dio muchos contornos a los greens. Pero un jueves lluvioso y el viento mínimo dejaron el rediseño encabezado por Lanny Wadkins tan vulnerable como lo estuvo el campo las primeras cinco veces que albergó el Nelson.

“Creo que el problema ahora mismo es que ésta es como la primera vez en la historia de Dallas, Texas, que tendrás cuatro o cinco días con muy poco viento del este y condiciones blandas en mayo", compentó Spieth. "Si tienes lo normal, lo que tuvimos aquí el lunes, así es como está diseñado. Creo que se vería que es significativamente más difícil, pero también justo”.

Tom Hoge firmó 62 y Tony Finau hizo 63 para unirse a Spieth con 12 bajo par, un golpe por delante del líder de la primera ronda, Taylor Moore, quien siguió su 62 inicial con un 69. Tyler Duncan y Keith Mitchell también estaban con 12 bajo par después de que cada uno entregó tarjetas de 66.

Brooks Koepka, que abrió con 63 y busca su primera victoria desde su regreso al PGA Tour procedente de LIV Golf, hizo 69 mientras jugaba con Scheffler y Kim. Estaba a ocho golpes.

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FUENTE: AP