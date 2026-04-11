Jonrón inicial de Ohtani y el de 3 carreras de Teoscar impulsan a Dodgers 6-3 ante Rangers

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Shohei Ohtani, de los Dodgers de Los Ángeles, celebra su jonrón solitario con la banca durante la primera entrada de un juego de béisbol contra los Rangers de Texas, el sábado 11 de abril de 2026, en Los Ángeles. (Foto AP/Kyusung Gong) AP

Emmet Sheehan (2-0) lanzó seis entradas permitiendo cuatro hits, con seis ponches, para los Dodgers, campeones defensores de la Serie Mundial, cuyo inicio de 11-3 es el mejor de las Grandes Ligas. Will Smith se embasó cuatro veces y anotó dos carreras.

Jack Leiter (1-1) permitió cinco carreras con cinco hits y cuatro bases por bolas, y no logró salir de la cuarta entrada por Texas.

El jonrón de dos carreras de Nimmo en la sexta recortó la ventaja de Los Ángeles a 5-3 y le aseguró su primer juego con múltiples jonrones con su nuevo equipo.

Hernández conectó un doble y anotó con el sencillo del cubano Andy Pages en la octava.

El mánager de los Dodgers, Dave Roberts, no le dio la novena entrada al nuevo cerrador boricua Edwin Díaz, quien desperdició una ventaja de tres carreras en la victoria del viernes. Blake Treinen permitió que dos corredores se embasaran y consiguió dos outs antes de que Alex Vesia ponchara a Danny Jansen para apuntarse su primer salvamento. ___

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FUENTE: AP